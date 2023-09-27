Кубок Украины. Полесье — Днепр-1 1:1, пен 5:4. Тяжелый триумф дебютанта УПЛ

Житомирское "Полесье" подходило к матчу в ранге главного открытия этого сезона "УПЛ". Подопечные Юрия Калитвинцева были готовы к приезду гостей из Днепра, ведь они пока достаточно заряжены на результат в каждом турнире.

В начале встречи прогнозируемо было много борьбы в центре поля, однако без продвижения вперед. Гости захватили инициативу и пытались расшатать оборону "полещуков", однако им не хватало усилий, чтобы акцентировано дойти до финальной трети поля. Поэтому у Дениса Бойко особой работы не было. Однако после первой десятиминутки мяч перешел к клубу из Житомира, да и им также не хватало последнего точного паса.

Постепенно стал понятен рисунок обеих команд — днепряне в первом тайме пытались сыграть на опыте, а "полещуки" делали ставки на игру "вторым номером" через позиционные атаки и блокирование флангов соперника. При этом скорости были довольно высокими. Супершансы получили Леднев и Рубчинский: хавбек попал в очевидный офсайд и гол был отменен, а Рубчинский не смог пробить по воротам с нескольких метров. Но стоит отдать должное действиям "Днепра-1". Футболисты сделали все возможное, чтобы игроки "Полесья" не смогли спокойно перейти от обороны к атаке.

Где-то после минуты 30-й минуты темп игры несколько замедлился и хозяева поля смогли выровнять положение в контроле мяча. Однако они едва не нарвались на пенальти в моменте с Когутом: тот пытался переиграть Бойко после прострела с левого фланга, и игрок "Полесья" влетел в полузащитника "спортклубовцев". Но Александр Омельченко не увидел оснований для назначения 11-метрового удара, ведь все было в рамках правил (хотя Когуту и неплохо досталось). Поэтому в первом тайме забитых голов не было.

Вторая 45-минутка началась на удивление мощно: Кушниренко воспользовался первой возможностью и пробил по воротам "Днепра-1", хотя и мимо них. Гости мгновенно ответили выпадами Рубчинского и Когута. Такой старт показал, что сделанная Калитвинцевым тройная замена однозначно пошла на пользу. Однако в плане повреждений теперь доставалось именно "полещукам" — Сваток в одном из игровых моментов выиграл второй этаж, но наскочил на 77-го номера "Полесья". Несколько позже жестко сфолил Сарапий и это поставило гостей в напряженное положение — сразу два центрбека оказались на желтой карточке. Однако, похоже, Фортуна была сегодня мрачной. Всего через несколько минут поступила так же и с хозяевами поля — "горчичники" получили Чоботенко и Гитченко. А момент с фолом Адамюка на Кушниренко рефери почему-то проигнорировал.

Конструктива на поле было мало, поскольку никто из соперников не хотел рисковать. Ведь в этом темпе довольно неожиданно выскочил тот же Адамюк: он откликнулся на подачу Сватка и в конце концов открыл счет. Через несколько минут Назаренко едва не наказал Волынца, но в этом эпизоде кипер "Днепра-1" едва не получил неприятную мышечную травму. Понятно, что Максимов уже готовил Кинарейкина, однако с Евгением все было хорошо. Однако "полещуки" сдаваться не собирались и перевели игру в экстратайм.

Дополнительные 30 минут победителя также не выявили, но для игроков "Полесья" сложилась очень неприятная ситуация. Серьезное повреждение получил Александр Назаренко, который на ровном месте травмировал себе колено. Он попал в непростую ситуацию с вероятным разрывом связок, но точнее перспективы смогут оценить клубные врачи. А в невероятно тяжелой серии пенальти преимущество было все же за гостями. Козак последним результативным ударом вывел "Полесье" в четвертьфинал. Так что Юрий Максимов сможет сконцентрироваться со своими экспериментами на исправлении положения в УПЛ. А мы поздравляем хозяев поля и хвалим за проявленный характер и борьбу до последней секунды.

Кубок Украины. 1/8 финала

27 сентября. Житомир. Центральный стадион

Арбитр в поле — Александр Омельченко (Славянск)

"Полесье" — "Днепр-1" 1:1

Голы: Кушниренко 90+1 — Адамюк 80

"Полесье": Бойко, Гитченко, Чоботенко, Шаповал, Кравченко (Кушниренко 46), Крушинский, Огиря (Танковский 46), Козак, Янаков (Макуана 46), Мустафаев (Грицук 74), Ариэлсон

"Днепр-1": Волынец, Кравец (Мирошниченко 96), Сарапий, Сваток, Адамюк (Пурита 80), Бабенко, Рубчинский, Леднев (Пирес 72), Пихаленок, Когут (Кивинда 72, Танчик 106), Гуцуляк

Предупреждения: Ариэлсон 41, Чоботенко 64, Гитченко 66 — Сваток 55, Сарапий 62