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Защитник Днепра-1: Теперь должны настраиваться на победу в каждой игре чемпионата

Кубок Украины
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Днепряне уступили "Полесью" в 1/8 финала Кубка Украины

Защитник Днепра-1: Теперь должны настраиваться на победу в каждой игре чемпионата

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Защитник "Днепра-1" Владимир Адамюк прокомментировал вылет своей команды от "Полесья" (1:1, 4:5 по пенальти) в 1/8 финала Кубка Украины.

- Понятно, что сейчас не очень хорошие эмоции. Игра большую часть времени была под нашим контролем, но ее окончание получилось для нас неудачным. Соперник начал чаще использовать подачи, и так получилось, что забили гол.

- Игра удавалась особенно в первом тайме, и очень жаль, что не использовали созданные тогда моменты.

- Да, у нас было минимум 2-3 хорошие возможности, чтобы забить. Не повезло это сделать.

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- Ты пропустил около месяца из-за травмы и в основной состав вернулся сразу в такой игре. Как чувствовал себя?

- Сначала все было хорошо, а со временем, конечно, физически стало немного тяжело. Но все равно чувствовал себя, в принципе, неплохо. Возможно, смог бы еще сыграть минут 5-10, но все-таки сказывалось то, что пропустил месяц.

- Финальным аккордом твоего участия в игре стал гол ...

- Сваток дал хорошую передачу, и я должен был только выпрыгнуть и направить мяч в ворота.

- Кстати, у Сватка сегодня день рождения...

- Вот, он отдал голевую передачу. К сожалению, не удалось порадовать его результатом, и мы не прошли дальше.

- Всех сегодня шокировал момент с травмой Назаренко, которого вы очень хорошо знаете.

- Я сразу не увидел, что произошло, и уже потом посмотрел повтор. Выглядело это очень страшно. Не знаю пока, какой диагноз ему поставили. Желаю выздоровления и скорейшего возвращения на поле.

- На этой неделе у команды плотный график, и уже через несколько дней следующий очень важный матч.

- Мы вылетели из Кубка Украины, перед этим - из еврокубков, и должны сейчас делать только одно: настраиваться на победу в каждой игре чемпионата. Будем стремиться выиграть каждый следующий матч, - сказал Адамюк.

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В статье: Владимир Адамюк Полесье (Житомир) СК Днепр-1
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Источник:
scdnipro1

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