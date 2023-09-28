Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Днепра-1: Теперь должны настраиваться на победу в каждой игре чемпионата
Днепряне уступили "Полесью" в 1/8 финала Кубка Украины
Фото: СК Дніпро-1
Защитник "Днепра-1" Владимир Адамюк прокомментировал вылет своей команды от "Полесья" (1:1, 4:5 по пенальти) в 1/8 финала Кубка Украины.
- Понятно, что сейчас не очень хорошие эмоции. Игра большую часть времени была под нашим контролем, но ее окончание получилось для нас неудачным. Соперник начал чаще использовать подачи, и так получилось, что забили гол.
- Игра удавалась особенно в первом тайме, и очень жаль, что не использовали созданные тогда моменты.
- Да, у нас было минимум 2-3 хорошие возможности, чтобы забить. Не повезло это сделать.
- Ты пропустил около месяца из-за травмы и в основной состав вернулся сразу в такой игре. Как чувствовал себя?
- Сначала все было хорошо, а со временем, конечно, физически стало немного тяжело. Но все равно чувствовал себя, в принципе, неплохо. Возможно, смог бы еще сыграть минут 5-10, но все-таки сказывалось то, что пропустил месяц.
- Финальным аккордом твоего участия в игре стал гол ...
- Сваток дал хорошую передачу, и я должен был только выпрыгнуть и направить мяч в ворота.
- Кстати, у Сватка сегодня день рождения...
- Вот, он отдал голевую передачу. К сожалению, не удалось порадовать его результатом, и мы не прошли дальше.
- Всех сегодня шокировал момент с травмой Назаренко, которого вы очень хорошо знаете.
- Я сразу не увидел, что произошло, и уже потом посмотрел повтор. Выглядело это очень страшно. Не знаю пока, какой диагноз ему поставили. Желаю выздоровления и скорейшего возвращения на поле.
- На этой неделе у команды плотный график, и уже через несколько дней следующий очень важный матч.
- Мы вылетели из Кубка Украины, перед этим - из еврокубков, и должны сейчас делать только одно: настраиваться на победу в каждой игре чемпионата. Будем стремиться выиграть каждый следующий матч, - сказал Адамюк.
Популярное сейчас
- Роналду сыграл в рекордном 1001 матче без поражений
- Довбик забил свой третий гол за Жирону - сравнял счет в матче с Вильярреалом
- Украинцы в старте. Вильярреал – Жирона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Рух – Александрия. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Кубка Украины
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО