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Президент Полесья: Хочу, чтобы в Житомире было больше таких побед

Кубок Украины
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Геннадий Буткевич - о выходе команды в 1/4 финала Кубка Украины

Президент Полесья: Хочу, чтобы в Житомире было больше таких побед

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич прокомментировал победу команды над "Днепром-1" (1:1, 5:4 по пенальти) в кубковом поединке.

- Геннадий Владиславович, поздравляем с выходом в 1/4 финала Кубка Украины. Какие у вас эмоции после поединка?

- Во-первых, хотел бы поздравить с победой тренерский штаб и всю команду, которая сегодня показала настоящий кубковый характер и достигла исторического для "Полесья" успеха. Хочу, чтобы в Житомире было больше таких побед. Поздравляю весь город и наших болельщиков.

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- Фактически "Полесье" создало сенсацию, ведь выбило из соревнований прошлогоднего серебряного призера УПЛ.

- Наша команда доказала, что имеет потенциал бороться на равных со всеми. Уверен, что победа над "Днепром-1" придаст команде уверенности и вдохновения накануне следующих сверхважных матчей в чемпионате, на выезде против "Колоса" и в Житомире с "Динамо".

- К сожалению, в матче получил травму Александр Назаренко.

- Этот ужасный эпизод не позволил насладиться победой сполна. Хочу публично поддержать Сашу. Я и клуб приложим все усилия, чтобы Назаренко вернулся на поле как можно быстрее и еще сильнее.

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- Последние матчи "Полесья" разворачиваются всегда с интригой до последних минут. Вы как президент, как относитесь к нынешним выступлениям команды на старте УПЛ?

Для меня самый главный тот факт, что в каждой игре команда бьется до последней секунды и это уже не один раз помогло нам достичь победных результатов, а болельщикам иметь повод для гордости. Впереди еще большие испытания, но я верю в наших ребят и в штаб Юрия Калитвинцева, - сказал Буткевич.

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В статье: Полесье (Житомир) СК Днепр-1 Геннадий Буткевич
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Источник:
polissyafc.com

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