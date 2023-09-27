  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Один из лидеров Полесья получил серьезную травму с подозрением на "кресты"
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из лидеров Полесья получил серьезную травму с подозрением на "кресты"

Кубок Украины
Обновлено
(1 голосов)

Александр Назаренко пошел в неудачный подкат в кубковом матче с Днепром-1

Один из лидеров Полесья получил серьезную травму с подозрением на "кресты"

polissyafc.com

Новина українською

В матче 1/8 финала "Полесье" - "Днепр-1" житомирская команда обыграла соперника в серии пенальти (1:1, 5:4) и прошла в следующий этап турнира, но потеряла одного из лидеров Александра Назаренко.

Хавбек уже в дополнительное время неудачно пошёл в подкат и повредил колено. Полузащитника забрали с поля на носилках.

Визуально у игрока подозрение на разрыв крестообразных связок, однако точный диагноз будет известен уже после медицинского обследования.

Напомним, что Назаренко не так давно перебрался в "Полесье" из "Днепра-1". Александр в составе житомирской команды забил один гол и сделал одну результативную передачу в шести матчах УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Динамо впервые за 11 лет не сыграет в четвертьфинале Кубка Украины
yellow-arrow
Кубок Украины. Черноморец – Кривбасс 2:1. Развязка на последних секундах
yellow-arrow
Кубок Украины. Оболонь - Динамо 1:0. Луческу и это сойдет с рук?
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Полесье (Житомир) СК Днепр-1 Александр Назаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде