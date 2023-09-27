Один из лидеров Полесья получил серьезную травму с подозрением на "кресты"

В матче 1/8 финала "Полесье" - "Днепр-1" житомирская команда обыграла соперника в серии пенальти (1:1, 5:4) и прошла в следующий этап турнира, но потеряла одного из лидеров Александра Назаренко.

Хавбек уже в дополнительное время неудачно пошёл в подкат и повредил колено. Полузащитника забрали с поля на носилках.

Визуально у игрока подозрение на разрыв крестообразных связок, однако точный диагноз будет известен уже после медицинского обследования.

Напомним, что Назаренко не так давно перебрался в "Полесье" из "Днепра-1". Александр в составе житомирской команды забил один гол и сделал одну результативную передачу в шести матчах УПЛ.