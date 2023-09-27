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Один из лидеров Полесья получил серьезную травму с подозрением на "кресты"
Александр Назаренко пошел в неудачный подкат в кубковом матче с Днепром-1
polissyafc.com
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Хавбек уже в дополнительное время неудачно пошёл в подкат и повредил колено. Полузащитника забрали с поля на носилках.
Визуально у игрока подозрение на разрыв крестообразных связок, однако точный диагноз будет известен уже после медицинского обследования.
Напомним, что Назаренко не так давно перебрался в "Полесье" из "Днепра-1". Александр в составе житомирской команды забил один гол и сделал одну результативную передачу в шести матчах УПЛ.
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