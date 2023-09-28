Защитник Кривбасса: Просто Черноморцу больше повезло, фарт был на их стороне

Защитник "Кривбасса" Денис Кузык подвел итог матча 1/8 финала Кубка Украины, в котором его команда проиграла "Черноморцу" (1:2) , пропустив решающий гол в самой концовке матча.

– Денис, сегодня был твой первый выход в старте команды. Как прокомментируешь матч?

– В принципе была равная игра. Просто "Черноморцу" больше повезло, фарт был на их стороне. Второй тайм был такой, как и первый. Соперник создал столько, сколько и мы, но в концовке фортуна им улыбнулась: они забили на последних минутах.

– Какое настроение сейчас в коллективе?

– Ни в коем случае не опускаем рук. "Кривбасс" будет двигаться только вперед. Уже через три дня у нас игра против "Руха" в чемпионате. Поэтому об этом матче уже забыли, теперь настраиваемся на "Рух".