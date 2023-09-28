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Защитник Кривбасса: Просто Черноморцу больше повезло, фарт был на их стороне
Кривбасс пропустил на последних секундах матча
fckryvbas.com
Защитник "Кривбасса" Денис Кузык подвел итог матча 1/8 финала Кубка Украины, в котором его команда
– Денис, сегодня был твой первый выход в старте команды. Как прокомментируешь матч?
– В принципе была равная игра. Просто "Черноморцу" больше повезло, фарт был на их стороне. Второй тайм был такой, как и первый. Соперник создал столько, сколько и мы, но в концовке фортуна им улыбнулась: они забили на последних минутах.
– Какое настроение сейчас в коллективе?
– Ни в коем случае не опускаем рук. "Кривбасс" будет двигаться только вперед. Уже через три дня у нас игра против "Руха" в чемпионате. Поэтому об этом матче уже забыли, теперь настраиваемся на "Рух".
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