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Защитник Оболони рассказал, как в свое время одновременно работал на заводе єлектриком и играл в футбол
Интересная история от Сергея Суханова
Фото: ФК Оболонь
Защитник "
– Как вообще чувствуете себя после гола? Уже осознали уровень этой победы?
- Все хорошо. Сегодня была восстановительная тренировка, процедуры, массажи. Восстановились. Уровень победы оценили, да, осознали. Не каждый день такое бывает.
– До прихода в "Нефтяник-Укрнефть" вы работали электриком. Можете поведать, как вообще так вышло?
– Как случилось. Я выпустился тогда еще из Киевского УВК в Княже. Тогда у меня травма была – я не мог 2-3 месяца с постели там подняться.
Потом я начал понемногу оклематься и начинать, как говорится, с самых низов. Играл на район, меня увидел Александр Михайлович Сикун, пригласил играть на область. Я согласился.
Тогда мне исполнилось 18 лет, попросил его найти какую-нибудь работу, чтобы не брать средства у родителей уже с 18 лет. Он мне – предложение такое, как сказать: на завод электриком. "Все – на игры, на тренировку ты будешь успевать каждый день, это дополнительно". Я говорю: "Да". Других вариантов не было.
Параллельно тогда зимой ездил на сборы два раза за первую команду, и тренировался за них, и так тогда в третий раз, как говорится, подписал контракт. И уже полностью отдался футболу. Я никогда не покидал футбол, даже работая на работе. Это все равно тренировки каждый день, дополнительные тренировки у меня, хотелось мне добиться как-то удачи.
– А дальше в футбольной карьере понадобился опыт, который был на заводе?
– Опыт – просто ценить то, что ты там делаешь, заниматься любимым делом. Я даже не знаю, это словами не передашь все просто. Пока не побудешь, не поработаешь на заводе, когда руки в солидоле, где ходишь как просто рабочий, электрик – и занимаешься любимым делом, выходишь на поле и играешь в футбол при болельщиках, радуешь их и родных. Конечно, опыт – ценить просто все.
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