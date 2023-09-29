  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Хавбек Оболони Суханов: Гол в ворота Динамо – самый желанный в карьере
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Оболони Суханов: Гол в ворота Динамо – самый желанный в карьере

Кубок Украины
Обновлено
(1 голосов)

Историческая победа пивоваров в дерби

Хавбек Оболони Суханов: Гол в ворота Динамо – самый желанный в карьере

ФК Оболонь

Новина українською

Хавбек "Оболони" Сергей Суханов поделился впечатлениями после исторической победы "пивоваров" над киевским Динамо в матче 1/8 финала Кубка Украины (1:0). На счету футболиста единственный и победный гол "пивоваров".

Читайте такжеКубок Украины. Оболонь - Динамо 1:0. Луческу и это сойдет с рук?

– Сергей, было ли перед игрой с "Динамо" ощущение, что выйдете на поле и переиграете динамовцев?

– Да, мы готовились к этому матчу, разбирали соперника. Играли против уверенной в себе команды. Ощущение напряжения сопровождало нас на протяжении всего матча. Да, мы забили гол, потом держали концентрацию, соперник также атаковал и создавал опасные моменты.

– Чем отличалась кубковая игра от встречи с "Динамо" в чемпионате?

– Не могу сказать, что кубковая игра сильно отличалась от матча в чемпионате. Каждая команда настраивается на игру и выходит на поле для того, чтобы победить.

– Получается, ротация состава помогла в итоге именно "Оболони"?

– Все, кто вышли на поле, бились до последней секунды. Тренерский состав настроил, тренер сказал "выходить и играть в свой футбол, а игроки "Динамо" такие же, как и вы". Поэтому мы не боялись соперника. Относительно ротации, то она происходит каждую игру. Тренеру виднее, кого ставить в состав.

– Гол в ворота киевского "Динамо" стал для тебя самым главным и самым желанным в карьере?

– Могу назвать его самым желанным в своей карьере. Очень приятно забить в ворота киевского клуба.

– Что первое лично тебе сказал тренер после финального свистка?

– Поздравил с победой, с забитым мячом, сказал "двигаемся дальше".

– Как команда, которая недавно вышла в Премьер-лигу, настраивается на матчи с такими соперниками, как "Шахтер" или "Динамо"? Какое у вас настроение в раздевалке?

– Не могу описать словами ощущения и настроение игроков перед матчами против лучших команд чемпионата. Каждый игрок мотивирован, каждый хочет себя проявить в таких матчах, доказать что-то самому себе и победить.

По теме
yellow-arrow
При жеребьевке 1/4 финала Кубка Украины будет использоваться "посев" команд
yellow-arrow
Стало известно, сколько заработали Верес и Черноморец на платных трансляциях своих кубковых матчей
yellow-arrow
Йожеф Сабо: Что Оболонь, что Динамо – обе команды одинаковы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Оболонь (Киев) Сергей Суханов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде