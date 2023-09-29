Хавбек Оболони Суханов: Гол в ворота Динамо – самый желанный в карьере

Хавбек "Оболони" Сергей Суханов поделился впечатлениями после исторической победы "пивоваров" над киевским Динамо в матче 1/8 финала Кубка Украины (1:0). На счету футболиста единственный и победный гол "пивоваров".

– Сергей, было ли перед игрой с "Динамо" ощущение, что выйдете на поле и переиграете динамовцев?

– Да, мы готовились к этому матчу, разбирали соперника. Играли против уверенной в себе команды. Ощущение напряжения сопровождало нас на протяжении всего матча. Да, мы забили гол, потом держали концентрацию, соперник также атаковал и создавал опасные моменты.

– Чем отличалась кубковая игра от встречи с "Динамо" в чемпионате?

– Не могу сказать, что кубковая игра сильно отличалась от матча в чемпионате. Каждая команда настраивается на игру и выходит на поле для того, чтобы победить.

– Получается, ротация состава помогла в итоге именно "Оболони"?

– Все, кто вышли на поле, бились до последней секунды. Тренерский состав настроил, тренер сказал "выходить и играть в свой футбол, а игроки "Динамо" такие же, как и вы". Поэтому мы не боялись соперника. Относительно ротации, то она происходит каждую игру. Тренеру виднее, кого ставить в состав.

– Гол в ворота киевского "Динамо" стал для тебя самым главным и самым желанным в карьере?

– Могу назвать его самым желанным в своей карьере. Очень приятно забить в ворота киевского клуба.

– Что первое лично тебе сказал тренер после финального свистка?

– Поздравил с победой, с забитым мячом, сказал "двигаемся дальше".

– Как команда, которая недавно вышла в Премьер-лигу, настраивается на матчи с такими соперниками, как "Шахтер" или "Динамо"? Какое у вас настроение в раздевалке?

– Не могу описать словами ощущения и настроение игроков перед матчами против лучших команд чемпионата. Каждый игрок мотивирован, каждый хочет себя проявить в таких матчах, доказать что-то самому себе и победить.