Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жан Клод - в основе Зари на кубковый матч против ФСК Мариуполя
Игра начнется в 13:00
Фото: ФК Зоря Луганськ
Сегодня, "Заря" проведет матч 1/8 финала Кубка Украины против ФСК "Мариуполя". Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на игру.
ФСК "Мариуполь": Кравцов, Булгаков, Терехов, Шушко, Харжевский, Мельниченко, Гошкодеря, Мочевинский, Пентелейчук, Тепляков, Зубков,
Запасные: Караващенко, Пуди, Махиня, Батальский, Мамросенко, Литюк, Петровский, Якубенко, Олейник.
"Заря": Сапутин, Снурницын, Джордан, Вантух, Данченко, Жан Клод, Мичин, Нагнойный, Волошин В., Горбач, Герреро.
Запасные: Турбаевский, Жилкин, Дришлюк, Мишнев, Головкин, Алефиренко, Венделл, Буган, Антюх.
Стоит заметить, что на поле впервые выйдет полузащитник Жан Клод Азиангбе. Тоголезский новичок совсем недавно присоединился к луганской команде.
Встреча начнется в 13:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн игры.
Популярное сейчас
- Испания - Шотландия. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 12.10.2023
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
- Лука Модрич прокомментировал ситуацию со своим игровым временем в Реале
- Матч Кубка Украины, сборная против северных македонцев, молодежка - в квалификации. Расписание футбола на 9 - 15 октября
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО