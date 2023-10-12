Жан Клод - в основе Зари на кубковый матч против ФСК Мариуполя

Сегодня, "Заря" проведет матч 1/8 финала Кубка Украины против ФСК "Мариуполя". Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на игру.

ФСК "Мариуполь": Кравцов, Булгаков, Терехов, Шушко, Харжевский, Мельниченко, Гошкодеря, Мочевинский, Пентелейчук, Тепляков, Зубков,

Запасные: Караващенко, Пуди, Махиня, Батальский, Мамросенко, Литюк, Петровский, Якубенко, Олейник.

"Заря": Сапутин, Снурницын, Джордан, Вантух, Данченко, Жан Клод, Мичин, Нагнойный, Волошин В., Горбач, Герреро.

Запасные: Турбаевский, Жилкин, Дришлюк, Мишнев, Головкин, Алефиренко, Венделл, Буган, Антюх.

Стоит заметить, что на поле впервые выйдет полузащитник Жан Клод Азиангбе. Тоголезский новичок совсем недавно присоединился к луганской команде.

Встреча начнется в 13:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн игры.