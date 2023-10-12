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ФСК Мариуполь - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Кубок Украины
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ФСК Мариуполь - Заря: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

ФСК Мариуполь - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

фото - ФК Зоря

UA-Футбол
Новина українською

Семь из восьми четвертьфиналистов Кубка Украины 2023/24 уже определены. Восьмым счастливчиком станет ФСК "Мариуполь" или "Заря". Кто именно – эти команды выяснят между собой в очном противостоянии сегодня, 12-го октября, в 13:00. Смотреть можно на XSPORT и YouTube. Бесплатно в этой новости.

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Кубок Украины. 1/8 финала

Борисполь. Стадион "Колос"

Арбитр в поле - Дмитрий Кубряк (Одесса)

"ФСК Мариуполь" 13:00 "Заря"

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — XSPORT

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Трансляція матчу ФСК Маріуполь - Зоря
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