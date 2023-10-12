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Определились все участники 1/4 финала Кубка Украины

Кубок Украины
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Один клуб представляет Первую лигу

Определились все участники 1/4 финала Кубка Украины

uaf.ua

Новина українською

Стали известны все участники 1/4 финала Кубка Украины сезона-2023/24.

Последней командой стала "Заря", которая сегодня сумела пройти ФСК "Мариуполь". Луганчане обыграли мариупольцев в основное время со счетом 1:0. Отличился Викентий Волошин.

Ранее свои путевки завоевали 6 клубов УПЛ "Шахтер", "Ворскла", "Александрия", "Полесье", "Оболонь" и "Черноморец", а также 1 представитель Первой лиги - "Виктория".

Жеребьевка запланирована на 13 октября на 19:20. Базовая дата матчей 1/4 финала Кубка Украины - 1 ноября.

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