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Определились все участники 1/4 финала Кубка Украины
Один клуб представляет Первую лигу
uaf.ua
Стали известны все участники 1/4 финала Кубка Украины сезона-2023/24.
Последней командой стала "Заря", которая сегодня сумела пройти ФСК "Мариуполь". Луганчане обыграли мариупольцев в основное время со счетом 1:0. Отличился Викентий Волошин.
Ранее свои путевки завоевали 6 клубов УПЛ "Шахтер", "Ворскла", "Александрия", "Полесье", "Оболонь" и "Черноморец", а также 1 представитель Первой лиги - "Виктория".
Жеребьевка запланирована на 13 октября на 19:20. Базовая дата матчей 1/4 финала Кубка Украины - 1 ноября.
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