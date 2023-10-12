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Кривенцов: Обороняться – это не наша история. Надо забивать второй гол, третий

Кубок Украины
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Заря в Кубке минимально обыграла Мариуполь

Кривенцов: Обороняться – это не наша история. Надо забивать второй гол, третий

УПЛ ТБ

Новина українською

Главный тренер "Зари" Валерий Кривенцов подвел итог матча 1/8 финала матча Кубка Украины с "Мариуполем" (1:0).

– "Мариуполь" нужно похвалить за то, как они надежно играли в обороне. Только в последние минуты они рискнули и попытались отыграться. Игра была под нашим контролем.

Удовлетворен результатом, учитывая ротацию и количество матчей перед этой игрой. Многие себя хорошо проявили. Рад за Олега Данченко, что он вернулся и провел первый полный поединок. Рад за Викентия Волошина, что он забил очень важный гол. В целом отношение игроков меня устраивает, но очень много ошибок в простых ситуациях. Если мы хотим двигаться вперед и бороться за серьезные места, нужно от таких ошибок избавляться.

- С самого начала второго тайма у нас была возможность снять все вопросы относительно победителя…

- Я всегда говорю команде одно и то же – забили гол, нельзя останавливаться. Обороняться – это не наша история. Надо забивать второй гол, третий. Нужно чтобы игроки демонстрировали свои лучшие качества. Не всегда это выходит, но это уже другой вопрос.

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В статье: Заря (Луганск) Валерий Кривенцов ФСК Мариуполь
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