Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривенцов: Обороняться – это не наша история. Надо забивать второй гол, третий
Заря в Кубке минимально обыграла Мариуполь
УПЛ ТБ
Главный тренер "Зари" Валерий Кривенцов подвел итог матча
– "Мариуполь" нужно похвалить за то, как они надежно играли в обороне. Только в последние минуты они рискнули и попытались отыграться. Игра была под нашим контролем.
Удовлетворен результатом, учитывая ротацию и количество матчей перед этой игрой. Многие себя хорошо проявили. Рад за Олега Данченко, что он вернулся и провел первый полный поединок. Рад за Викентия Волошина, что он забил очень важный гол. В целом отношение игроков меня устраивает, но очень много ошибок в простых ситуациях. Если мы хотим двигаться вперед и бороться за серьезные места, нужно от таких ошибок избавляться.
- С самого начала второго тайма у нас была возможность снять все вопросы относительно победителя…
- Я всегда говорю команде одно и то же – забили гол, нельзя останавливаться. Обороняться – это не наша история. Надо забивать второй гол, третий. Нужно чтобы игроки демонстрировали свои лучшие качества. Не всегда это выходит, но это уже другой вопрос.
Популярное сейчас
- Испания - Шотландия. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 12.10.2023
- ВСУ уничтожили 168 единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Латвия - Армения. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 12.10.2023
- ФСК Мариуполь - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО