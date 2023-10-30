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Виктория – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
Виктория - Шахтер: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 30.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Вікторія
В стартовом матче четвертьфинала Кубка Украины встретятся перволиговая "Виктория" и главный фаворит соревнований донецкий "Шахтер". Смогут ли сумчане навязать борьбу "горнякам"? Ответ на этот вопрос узнаем уже сегодня. Игра на киевском стадионе "Левый берег" начнется в 15:00.
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Кубок Украины. 1/4 финала
30.10.2023. 15:00
Киев. Стадион "Левый берег"
ФК "Виктория" - "Шахтер"
Трансляция - YouTube ФК "Виктория"
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