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Виктория – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Кубок Украины
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(1 голосов)

Виктория - Шахтер: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 30.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Виктория – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Фото: ФК Вікторія

UA-Футбол
Новина українською

В стартовом матче четвертьфинала Кубка Украины встретятся перволиговая "Виктория" и главный фаворит соревнований донецкий "Шахтер". Смогут ли сумчане навязать борьбу "горнякам"? Ответ на этот вопрос узнаем уже сегодня. Игра на киевском стадионе "Левый берег" начнется в 15:00.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Кубок Украины. 1/4 финала

30.10.2023. 15:00

Киев. Стадион "Левый берег"

ФК "Виктория" - "Шахтер"

Трансляция - YouTube ФК "Виктория"

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктория (Сумы)
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