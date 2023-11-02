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Скрипник: Нестабильность Ворсклы? Если бы я знал ответ на этот вопрос, то мы бы все выигрывали

Кубок Украины

Ворскла разгромила Оболонь в Кубке Украины

Скрипник: Нестабильность Ворсклы? Если бы я знал ответ на этот вопрос, то мы бы все выигрывали

Фото: Олександр Приходько

Новина українською
Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал победу своей команды над "Оболонью" в четвертьфинале Кубка Украины (3:0).

- Во-первых, мы очень рады, что попали в полуфинал. По моему мнению, мы сыграли очень мощный первый тайм - забили два мяча и почти не оставили шансов нашим соперникам. Потом играли уже больше по счету.

Хотели подключить молодежь, чтобы была какая-то ротация и наши лидеры немного отдохнули. К сожалению, есть повреждения, но мы понимаем, что это футбол. Уже в воскресенье мы играем в Ужгороде - завтра поездом едем туда. Нет времени восстанавливаться, но мы только рады, что у нас такой календарь.

Тяжело, но ребята показывают характер, который сегодня я тоже увидел. Поэтому я поблагодарил их, но, к сожалению, мы не получили три зачетных пункта в турнирную таблицу. Уже 11 ноября мы снова встретимся здесь (с "Оболонью" - прим.). Уверен, что это будет уже другая игра.

- Хотел бы спросить о психологическом аспекте, ведь мы видим, как шатает "Ворсклу" в этом сезоне - то серия из нескольких поражений, то несколько побед подряд. Сейчас, после нескольких неудач в чемпионате команда готовилась, абстрагируясь от этого?

- Я говорил, что есть такая традиция, что Кубок - это совсем другой турнир. Другие результаты, другой настрой, нет ничьих - с поля выходит только победитель. Поэтому мы настраивались на это, понимали, что играем на выезде.

Мы понимали, что "Оболонь" играет в вертикальный футбол и для этого поставили быстрых центральных защитников, которые имеют быстрые ноги. И пытались играть против системы 3-3-4, когда латерали поднимают вверх. Показывали, рассказывали. Сработало - значит, нормально подготовились.

А то, что у нас бывает (нестабильные результаты - прим.)… Если бы я знал ответ на этот вопрос, то мы бы все выигрывали. Бывает получается, бывает - нет. Я не уверен, что 11 числа мы приедем сюда, будем такими фаворитами, сыграем так же и выиграем со счетом 3:0. Это будет совсем другая игра.

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Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник Оболонь (Киев)
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Источник:
Трибуна
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