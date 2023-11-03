Тренер Оболони: Что летит в створ – все залетает. Может, сходить куда-то, что-то попробовать

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала Кубка Украины против "Ворсклы" (0:3).

"Было два разных тайма. Первый тайм провалили. Не играли так, как договаривались. Внесли коррективы, поговорили в перерыве.

Во втором тайме добавили, началась другая игра. Но в решающей фазе не хватало, чтобы забить.

Но и так вошли в историю, дойдя до этой стадии. Теперь будем концентрироваться на чемпионате.

Пропускаем очень много мячей. Тяжело это комментировать. То, что летит в створ – все залетает. Может, сходить куда-то, что-то попробовать", - сказал Иващенко.