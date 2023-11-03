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Тренер Оболони: Что летит в створ – все залетает. Может, сходить куда-то, что-то попробовать
Оболонь в Кубке разгромно проиграла Ворскле
Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева
Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко прокомментировал поражение своей команды
"Было два разных тайма. Первый тайм провалили. Не играли так, как договаривались. Внесли коррективы, поговорили в перерыве.
Во втором тайме добавили, началась другая игра. Но в решающей фазе не хватало, чтобы забить.
Но и так вошли в историю, дойдя до этой стадии. Теперь будем концентрироваться на чемпионате.
Пропускаем очень много мячей. Тяжело это комментировать. То, что летит в створ – все залетает. Может, сходить куда-то, что-то попробовать", - сказал Иващенко.