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Тренер Оболони: Что летит в створ – все залетает. Может, сходить куда-то, что-то попробовать

Кубок Украины
Обновлено

Оболонь в Кубке разгромно проиграла Ворскле

Тренер Оболони: Что летит в створ – все залетает. Может, сходить куда-то, что-то попробовать

Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева

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Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала Кубка Украины против "Ворсклы" (0:3).

"Было два разных тайма. Первый тайм провалили. Не играли так, как договаривались. Внесли коррективы, поговорили в перерыве.

Во втором тайме добавили, началась другая игра. Но в решающей фазе не хватало, чтобы забить.

Но и так вошли в историю, дойдя до этой стадии. Теперь будем концентрироваться на чемпионате.

Пропускаем очень много мячей. Тяжело это комментировать. То, что летит в створ – все залетает. Может, сходить куда-то, что-то попробовать", - сказал Иващенко.

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Источник:
sport.ua
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