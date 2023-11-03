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Капитан Ворсклы - о победе над Оболонью: Мы образцово провели первый тайм

Кубок Украины

Полтавский клуб вышел в 1/2 финала Кубка Украины

Капитан Ворсклы - о победе над Оболонью: Мы образцово провели первый тайм

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською
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Капитан и защитник "Ворсклы" Игорь Пердута в комментарии Sport.ua поделился эмоциями после победы над "Оболонью" (3:0) в матче 1/4 финала Кубка Украины.

"Мы образцово провели первый тайм. Были готовы к тому, что хозяева с помощью длинных передач будут пытаться обострить ситуацию у наших ворот. Вот почему было важно благодаря надежной подстраховке, подборам в опорной зоне избавиться от опасности. На этом акцентировал внимание наш главный тренер Виктор Скрипник. А при малейшей возможности стараться быстро переходить в наступление. Этот тактический ход принес дивиденды, ведь дважды заставляли капитулировать вратаря киевлян.

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Однако это отнюдь не значит, что после этого "пивовары" выбросили белый флаг. Во втором тайме они прибавили обороты, были назойливыми и пришлось действовать с максимальной выкладкой. Окончательно поверили, что своего уже не упустим только на 69-й минуте, когда забили в третий раз.

Кого бы выделил среди партнеров? Конечно, Руслана Степанюка, который открыл счет, а затем сделал еще две результативные передачи.

С кем бы хотели встретиться в полуфинале? Об этом еще не думали. Сейчас возвращаемся на клубном автобусе в Полтаву и просто наслаждаемся добытой викторией", - рассказал Пердута.

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