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Полесье - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка Украины

Кубок Украины
Обновлено

Полесье - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 4.04.2024 ⋊ Кубок Украины на UA-Футбол

Полесье - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка Украины

Фото: УПЛ

Новина українською

Завтра житомирский и полтавский коллективы разыграют между собой вторую путевку в финальный поединок Кубка Украины. "Полесье" под руководством Сергея Шищенко в Житомире будет принимать "Ворсклу" Сергея Долганского.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Обе команды находятся в кризисе. В последнем туре УПЛ "волки" на своем поле разгромно уступили одесскому "Черноморцу" - 1:4. А полтавчане в родных стенах без шансов проиграли киевскому "Динамо" (1:5).

Текущая проигрышная серия "Ворсклы" насчитывает два матча, однако перед этим команда одержала две подряд победы. Еще хуже, значительно хуже дела обстоят у "Полесья" - в весенней части украинского первенства житомиряне набрали лишь один зачетный балл...

На данном этапе сезона эти команды выглядят абсолютно равными по классу. Поэтому поединок за выход в финал национального кубка обещает быть интересным для нейтрального зрителя.

Матч полуфинала Кубка Украины сезона 2023/24 "Полесье" - "Ворскла" состоится в четверг, 4-го апреля 2024-го года, в 18:00.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
В'ячеслав Кульчицький, UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Личик
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