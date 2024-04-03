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Григорчук: Черноморец должен играть в еврокубках, к этому нужно стремиться

Кубок Украины
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Наставник моряков подвел итог матча с Шахтером

Григорчук: Черноморец должен играть в еврокубках, к этому нужно стремиться

Фото: ФК Чорноморець/Автор - невідомий

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал поражение своей команды от "Шахтера" (1:4) в рамках 1/2 финала Кубка Украины.

– Все закономерно. "Шахтер" был сильнее. Они выиграли. Мы знаем и видели причины поражения. Более глубокий анализ дополнит наше понимание. На поле было видно преимущество соперника в классе и скорости.

Понимаем, что мы были недостаточно времени с мячом. Когда мяч был у нас, мы торопились и создавали спорные ситуации. Нужно было быть бережнее с мячом.

Мы могли это сделать. Но допускали такие потери, что много времени были в обороне очень низко. Наш оппонент – команда очень высокого уровня, поэтому нам нужно еще работать и работать.

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Не думаю, что переезды – основная причина поражения. Но мы не выглядели свежими, не играли на кураже и азарте. Но это не главная причина, а одна из.

Мы не планировали сидеть в обороне, это "Шахтер" сажал нас довольно низко. Первопричина, чтобы этого не было – мы должны быть больше с мячом. А мы быстро теряли его, торопясь провести атаку. "Шахтер" легко отбирал у нас мяч, не садясь к воротам, а делая это повыше. А мы мало задерживались на чужой половине поля.

– Почему Самсон Иеде получает мало игрового времени?

– В предыдущей игре он сыграл тайм. В перерыве мы заменили его, потому что он допустил много потерь мяча, из-за чего мы страдали в атаке. Сегодня мы по-другому видели нашу схему игры, потому он не играл. Но мы рассчитываем на него как на боевую единицу.

– Шансы на еврокубки потеряны. Какие цели?

– Надо просто думать, что в целом футболисты должны работать, тренироваться и прогрессировать. Команда должна совершенствоваться.

В УПЛ нужно думать только о ближайшей игре, которую нужно выигрывать. Мы давно не выигрывали дома. "Черноморец" должен играть в еврокубках, к этому нужно стремиться. Этого заслуживают наши болельщики.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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