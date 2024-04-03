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Григорчук: Черноморец должен играть в еврокубках, к этому нужно стремиться
Наставник моряков подвел итог матча с Шахтером
Фото: ФК Чорноморець/Автор - невідомий
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал
– Все закономерно. "Шахтер" был сильнее. Они выиграли. Мы знаем и видели причины поражения. Более глубокий анализ дополнит наше понимание. На поле было видно преимущество соперника в классе и скорости.
Понимаем, что мы были недостаточно времени с мячом. Когда мяч был у нас, мы торопились и создавали спорные ситуации. Нужно было быть бережнее с мячом.
Мы могли это сделать. Но допускали такие потери, что много времени были в обороне очень низко. Наш оппонент – команда очень высокого уровня, поэтому нам нужно еще работать и работать.
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Не думаю, что переезды – основная причина поражения. Но мы не выглядели свежими, не играли на кураже и азарте. Но это не главная причина, а одна из.
Мы не планировали сидеть в обороне, это "Шахтер" сажал нас довольно низко. Первопричина, чтобы этого не было – мы должны быть больше с мячом. А мы быстро теряли его, торопясь провести атаку. "Шахтер" легко отбирал у нас мяч, не садясь к воротам, а делая это повыше. А мы мало задерживались на чужой половине поля.
– Почему Самсон Иеде получает мало игрового времени?
– В предыдущей игре он сыграл тайм. В перерыве мы заменили его, потому что он допустил много потерь мяча, из-за чего мы страдали в атаке. Сегодня мы по-другому видели нашу схему игры, потому он не играл. Но мы рассчитываем на него как на боевую единицу.
– Шансы на еврокубки потеряны. Какие цели?
– Надо просто думать, что в целом футболисты должны работать, тренироваться и прогрессировать. Команда должна совершенствоваться.
В УПЛ нужно думать только о ближайшей игре, которую нужно выигрывать. Мы давно не выигрывали дома. "Черноморец" должен играть в еврокубках, к этому нужно стремиться. Этого заслуживают наши болельщики.
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