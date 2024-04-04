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Кубковый матч Полесье - Ворскла возобновился после тревоги. Полтавчане ведут 1:0

Кубок Украины
Обновлено

Взлетел МиГ-31

Кубковый матч Полесье - Ворскла возобновился после тревоги. Полтавчане ведут 1:0

alerts.in.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 4 апреля, свой полуфинальный матч Кубка Украины проводят "Полесье" с "Ворсклой".

Матч начался в 18:00 и к 80-й минуте поединка полтавчане вели в счете 1:0. В это время прозвучал сигнал воздушной тревоги по всей Украине – на долбаной России взлетел долбаный МиГ-31.

Матч был приостановлен, команды отправились в укрытие. Возобновился поединок в 20:20.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Также на YouTube доступна аудиотрансляция матча

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Комментарии
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Djarik
04.04.2024 в 19:52
Який неймовірний півфінал. 3:3 за ударами по воротах за 90 хвилин
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Комментарии 1
Djarik
04.04.2024 в 19:52
Який неймовірний півфінал. 3:3 за ударами по воротах за 90 хвилин
Ответить
0
0

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