Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубковый матч Полесье - Ворскла возобновился после тревоги. Полтавчане ведут 1:0
Взлетел МиГ-31
alerts.in.ua
Сегодня, 4 апреля, свой полуфинальный матч Кубка Украины проводят "Полесье" с "Ворсклой".
Матч начался в 18:00 и к 80-й минуте поединка полтавчане вели в счете 1:0. В это время прозвучал сигнал воздушной тревоги по всей Украине – на долбаной России взлетел долбаный МиГ-31.
Матч был приостановлен, команды отправились в укрытие. Возобновился поединок в 20:20.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также на YouTube доступна аудиотрансляция матча
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Djarik
04.04.2024 в 19:52
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Шедевр от Кабаева. Игрок Динамо забил невероятный гол в ворота своей бывшей команды. ВИДЕО
- Сборная Украины поднялась в обновленном рейтинге ФИФА
- Анчелотти лишил Лунина индивидуального трофея - тренер уже извинился
- Шахтер - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка Украины
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 1