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Исенко: Знал, как Будковский бьет пенальти - но это секрет
Ворскла обыграла Полесье и пробилась в финал Кубка Украины
Голкипер "Ворсклы" Павел Исенко прокомментировал победу над "Полесьем" (1:0) в полуфинальном матче Кубка Украины.
Напомним, что на 81-й минуте матча он отразил пенальти от Филиппа Будковского.
– Как вы угадали, куда будет бить Будковский?
– Угадал. Бывает такое, что угадываешь.
– Знали, как пробивает пенальти Филипп?
– Знал. Это секрет.
– Тренировали пенальти?
- Не очень много тренировали – несколько пенальти пробили и все.
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– Пенальти был на последних минутах. Как вы справились с эмоциями?
- Нужно уметь контролировать эмоции. Это очень трудно. Сегодня отбил.
Был сложный матч, много борьбы. Мы забили и выиграли. Поэтому рады и едем на финал.
– Где ваши эмоции?
– Эмоции все на поле оставляем.
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