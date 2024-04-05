Исенко: Знал, как Будковский бьет пенальти - но это секрет

Голкипер "Ворсклы" Павел Исенко прокомментировал победу над "Полесьем" (1:0) в полуфинальном матче Кубка Украины.

Напомним, что на 81-й минуте матча он отразил пенальти от Филиппа Будковского.

– Как вы угадали, куда будет бить Будковский?

– Угадал. Бывает такое, что угадываешь.

– Знали, как пробивает пенальти Филипп?

– Знал. Это секрет.

– Тренировали пенальти?

- Не очень много тренировали – несколько пенальти пробили и все.

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– Пенальти был на последних минутах. Как вы справились с эмоциями?

- Нужно уметь контролировать эмоции. Это очень трудно. Сегодня отбил.

Был сложный матч, много борьбы. Мы забили и выиграли. Поэтому рады и едем на финал.

– Где ваши эмоции?

– Эмоции все на поле оставляем.