Кризис жанра у Житомира. Полесье - Ворскла 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
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4 апреля состоялся второй полуфинальный матч Кубка Украины, в котором "Полесье" принимало "Ворсклу".
Полтавчане забили в концовке первого тайма, а "Полесье" в концовке второго не забило пенальти. В итоге, на финал едет "Ворскла".
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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Мякушко 45
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