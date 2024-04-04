Кризис жанра у Житомира. Полесье - Ворскла 0:1. Видео гола и обзор матча

4 апреля состоялся второй полуфинальный матч Кубка Украины, в котором "Полесье" принимало "Ворсклу".

Полтавчане забили в концовке первого тайма, а "Полесье" в концовке второго не забило пенальти. В итоге, на финал едет "Ворскла".

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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Полесье" - "Ворскла" 0:1

Гол: Мякушко 45