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Назаренко - в середине отчаяние, мы подвели наших болельщиков.
Комментарии Назаренко после поражения в полуфинале Кубка Украины
Фото: ФК Полісся
"Полесье" проиграло "Ворскле" (0:1) в полуфинале VBET Кубка Украины. После матча Александр Назаренко дал несколько комментариев:
"Очень грустно и внутри отчаяние. Мы подвели наших болельщиков и нам очень грустно из-за этого. Тяжелая очень игра. Первый тайм играли хорошо, но в конце тайма пропустили. Во втором тайме уже начали спешить, хотели забить, сравнять и мысли об этом нам немного мешали. Филипп очень расстроен, но Месси и Роналду тоже бывает не забивают. Это футбол и так иногда бывает. Это футбол и очень грустно, но время уже не вернешь", - сказал Александр Назаренко.
Сейчас у команды нелегкие времена, но сейчас самое важное по мнению полузащитника - с головой окунуться в чемпионат.
"Далее мы должны полностью сконцентрироваться на чемпионате, готовиться к каждому сопернику. В Кубке нас уже нет, но в Чемпионате мы можем все изменить. Вместе с командой, с болельщиками мы прервем эту серию. Нужна поддержка и через все мы пройдем вместе. Мы отдали все силы на поле, поверьте мне, но этого, к сожалению оказалось недостаточно", - сказал Александр Назаренко.
Напомним, что дебютант УПЛ "Полесье" сейчас находится на 6 строчке турнирной таблицы УПЛ, имеет в своем активе 9 побед, 6 ничьих и 7 поражений
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