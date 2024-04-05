Пердута: В 2009 году также многие эксперты отдавали предпочтение в финале Шахтеру

Защитник " Ворсклы " Игорь Пердута в интервью изданию Sport.ua подвел итог полуфинального матча Кубка Украины с "Полесьем" (1:0).

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– Поймал себя на мысли, что возможно, крупное поражение от "Динамо" в последнем туре чемпионата УПЛ от "Динамо" – 1:5 где-то дополнительно стимулировало максимальной мотивации на кубковое противостояние. Понимаю, что это разные турниры, но победа над полищуками позволяла реабилитироваться за разгром от динамовцев.

– Кстати, что в том поединке киевляне были так убедительны?

– Динамовцы с каждым туром прибавляют, но главное, что в Полтаве они реализовали практически все голевые моменты, мы же - нет. Хотя довольно часто создавали угрозу у ворот гостей.

– Как говорят в таких случаях, после матча обошлось без разбора полетов?

– В раздевалке после финального свистка была рабочая обстановка, все прекрасно понимали, что случилось. Надо было серьезно поработать над ошибками, ведь динамовцам довольно легко давались забитые мячи и во всеоружии подойти к кубковому поединку в Житомире.

– Тем более, что учитывая турнирное положение "Полесья" и "Ворсклы" они могли пробиться на международную арену только через кубковый турнир.

– Поэтому отношение ко вчерашнему матчу было, как к финальному. Конечно, счастливы, что именно мы взяли верх.

– "Полесье" чем-то удивило?

– Нет, наш тренерский штаб владел информацией о сопернике и мы хорошо подготовились. В частности, с лидером атак хозяев Филиппом Будковским играли персонально только при розыгрыше стандартных положений. В общем, если учесть, что хозяева лишь эпизодически угрожали нашим владениям, то в обороне сыграли надежно. Мы же своим шансом у чужих ворот воспользовались.

– На победу наиграли?

– Думаю, что да. Преобладали хозяев в командных действиях, чаще создавали опасные моменты. Когда же полищуки получили право под занавес матча на пробитие пенальти, то на высоте был наш вратарь Павел Исенко. Считаю, что именно он был героем поединка.

– Что говорил после финального свистка наставник Сергей Долганский?

– Поблагодарил за игру, сказал, что хорошо выполнили свою работу, но уточнил, что почивать на лаврах некогда, потому что уже в следующий понедельник очередной календарный матч с "Кривбассом".

– Футболисты "Ворсклы" владеют информацией, что только завоевание Кубка Украины дает право осенью выступать на международной арене?

– Да, вот почему нам ничего не остается, как в мае побеждать в решающем матче "Шахтер". Нас не пугает, что именно "горняков" считают фаворитами. У кубковых соревнований – свои законы. Помнится, в 2009 году также многие эксперты отдавали предпочтение в финале "Шахтеру", но сильнее оказалась тогда "Ворскла". К тому же, есть надежда, что уже вскоре вернутся в строй наши ведущие игроки Владимир Чеснаков и Александр Скляр.