Дулуб: Львову нужен опорник и легкий форвард

Главный тренер " Львова " Олег Дулуб рассказал о кадровом потенциале команды.

– Вы довольны усилением ФК "Львов"?

– Где вы видели такого тренера, чтобы он был полностью доволен составом (смеется). Конечно, хочется еще усиления. Нашему тренерскому штабу не хватает трех футболистов для обоймы. Но я понимаю, в каких реалиях мы работаем.

– Руководство знает, что вы нуждаетесь в усилении?

– Конечно. Со спортивным директором мы контактируем каждый день, с вице-президентом реже, но достаточно часто. Я привык работать с бумагами, расписываю состав с проблемными позициями и кладу им на стол.

Но нужно понимать, что не все легионеры сегодня хотят ехать в Украину. Учитывая наш небольшой бюджет, мы не сможем их заманить деньгами. Мы можем их привлечь только качественным тренировочным процессом и возможностью продажи в более сильный клуб.

– На какие позиции вам нужно усиление?

– Нам нужен опорный хавбек. Также не откажусь от левого защитника, так как перед началом сезона мы продали Владимира Якимца. Нам предлагали украинцев на эту позицию, но финансовые условия, которые они запросили, мы просто не в состоянии потянуть – раз в пять больше того, что мы можем.

Еще можно усилить атакующую линию. У нас хорошие нападающие, но еще нужен подвижный, легкий форвард. Мы еще прошлой зимой хотели взять Ваната, когда его отчислили из "Черноморца", но не успели – Луческу взял его на сбор с "Динамо". Мы хотели Кулакова [из "Шахтера"], тоже не получилось. Это те футболисты, которых мы могли потянуть по деньгам.

– Летом не пытались вернуться к этим вариантам?

– Мы вышли на неделю позже всех и не знали финансовые условия, на которые можем приглашать футболистов. Из-за этого несколько трансферов у нас сорвалось в последний момент, потому что футболистам нужно было говорить конкретные условия.