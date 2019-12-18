Максим Банасевич покинул Рух

Полузащитник "Руха" Максим Банасевич покидает львовскую команду.

Как сообщает официальный сайт "желто-черных", контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Отметим, что 24-летний хавбек пришел в "Рух" летом этого года, сыграв за данный период в команде 7 поединков.