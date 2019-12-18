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Максим Банасевич покинул Рух

Первая лига
(1 голосов)

Хавбек будет искать новое место работы

Максим Банасевич покинул Рух
Новина українською

Полузащитник "Руха" Максим Банасевич покидает львовскую команду.

Как сообщает официальный сайт "желто-черных", контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Отметим, что 24-летний хавбек пришел в "Рух" летом этого года, сыграв за данный период в команде 7 поединков.

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В статье: Рух (Львов) Максим Банасевич
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Источник:
ФК Рух

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