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Максим Банасевич покинул Рух
Хавбек будет искать новое место работы
Полузащитник "Руха" Максим Банасевич покидает львовскую команду.
Как сообщает официальный сайт "желто-черных", контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Отметим, что 24-летний хавбек пришел в "Рух" летом этого года, сыграв за данный период в команде 7 поединков.
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Источник:ФК Рух
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