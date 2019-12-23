  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Горняк-Спорт сыграет с Александрией и попытается взять реванш за Кубок
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Горняк-Спорт сыграет с Александрией и попытается взять реванш за Кубок

Первая лига
(1 голосов)

В матче с липоводолинским "Альянсом"

Горняк-Спорт сыграет с Александрией и попытается взять реванш за Кубок
Новина українською

После празднования 25-летнего юбилея "Горняк-Спорт" определился с планами подготовки к второй части сезона 2019/2020. Всего будет 4 тренировочные сборы и 10 контрольных поединков.

Футболисты, тренеры и персонал команды находятся в отпуске до 21 января.

После этого "Горняк-Спорт" собирается на первый тренировочный сбор, который начнется с 21 января и продлится до 3 февраля. Традиционно команда проводит сборы в Горишних Плавнях.

В ходе первого тренировочного сбора "Горняк-Спорт" планирует сыграть с дублирующим составом клуба Премьер-лиги – "Александрия".

Читайте такжеНеудержимая Липовая Долина. Альянс – Горняк-Спорт 5:3. Обзор матча, видео голов

Затем, 2 февраля, «горняки» проведут матч с клубом второй лиги – "ВПК-Агро" с Магдалиновского района Днепропетровской области.

С 7 по 21 февраля "Горняк-Спорт" начнет свой второй тренировочный сбор, в ходе которого команда Игоря Жабченко намерена провести 3 поединка: 12 февраля – с любительской командой СК "Полтава", 17 февраля – с командой Первой лиги "Металлист 1925" и 21 февраля с командой Второй лиги "Альянс" (Липовая Долина).

Уже точно известно, что с "Альянсом" матч пройдет на тренировочной базе в селе Копылы неподалеку от Полтавы. Место проведения других матчей будет обсуждаться позже.

Третий тренировочный сбор "Горняка-Спорт" пройдет с 25 февраля по 6 марта. В ходе 10-дневного сбора команда планирует сыграть 2 матча. Даты и соперники будут определены позже.

Четвертый тренировочный сбор "Горняк-Спорт" проведет с 9 по 21 марта. В этот период "горняки" также планируют сыграть 2 матча 12 и 15 марта. Соперники будут определены позднее.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига ФК Александрия Горняк-Спорт (Горишние Плавни) тренировочный сбор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Гірник-Спорт

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...