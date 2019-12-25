Клуб Первой лиги устроит сбор в Турции

Наставник "Оболонь-Бровар" Сергей Ковалец сообщил о планах команды на зимнюю паузу.

По его словам, команда соберется после отпуска 27 января.

"Будет медицинский осмотр. Две недели будем в Киеве и на нашей НТВ в Буче, будут тестирование и тренировки", - сообщил коуч.

После этого команда собирается отправиться в Турцию.

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"Посмотрим, в какие даты мы поедем и на какой период, исходя из возможностей клуба", - сказал Ковалец.

Планирует "Оболонь-Бровар" и усиление к восстановлению соревнований в Первой лиге.

"Очень большая пауза между матчами этого года и в следующем - 4 месяца, - констатировал Ковалец. - Однако селекционная работа уже ведется, мы общаемся с игроками, будем видеть, как удастся усилиться, будем общаться с президентом клуба.

Понимаем, что усиление все равно нужно. Сможем взять игроков лучших тех, что у нас есть - увидим".