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Попытка №14. В Одессе в очередной раз пытались продать стадион Черноморец

Первая лига
(1 голосов)

Объект продают за 50% от изначальной заявленной цены

Попытка №14. В Одессе в очередной раз пытались продать стадион Черноморец
Новина українською

В Одессе в очередной раз (уже 14 по счету) пытались продать стадион "Черноморец".

Фонд гарантирования вкладов физических лиц провел очередной голландский аукцион (с понижением цены) по продаже спортивного комплекса.

Стартовая цена объекта — 733 млн 250 тысяч 380 грн уже снизилась на 50%. Сейчас арену пытались продать за 366,63 млн грн. Однако купить лот даже по такой цене желающих не нашлось.

Следующий аукцион по продаже пула активов может состояться в конце января — начале февраля 2020 года.

Напомним, что сейчас "Черноморец" находится на балансе обанкротившегося "ИМЭКСБАНКа", который принадлежал одесскому экс-нардепу Леониду Климову, при этом продать его, и таким образом, возместить долги вкладчикам банка, пытаются еще с 2016 года.

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В статье: Стадион "Черноморец" Черноморец (Одесса)
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Источник:
Новое Время

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