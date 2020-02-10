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Главный тренер Кремня Владимир Прокопиненко покинул команду
Специалисту пришло приглашение из другого клуба
Наставник кременчугского "Кремня" Владимир Прокопиненко покинул команду.
Как отметил сам специалист, он надеялся на изменения в клубе, но их не произошло. Сейчас ему поступило предложение от другого клуба.
Тренер попрощался с игроками и сотрудниками, а также пожелал команде удачи в дальнейшем.
Интересно, что Прокопиненко был назначен и.о. главного тренера "Кремня" в сентябре прошлого года, а неделю назад у наставника кременчужан забрали приставку и.о.
Напомним, что после осенней части чемпионата Первой лиги "Кремень" с 16 очками идет на 13-м месте.