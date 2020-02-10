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Главный тренер Кремня Владимир Прокопиненко покинул команду

Первая лига
(1 голосов)

Специалисту пришло приглашение из другого клуба

Главный тренер Кремня Владимир Прокопиненко покинул команду
Новина українською

Наставник кременчугского "Кремня" Владимир Прокопиненко покинул команду.

Как отметил сам специалист, он надеялся на изменения в клубе, но их не произошло. Сейчас ему поступило предложение от другого клуба.

Тренер попрощался с игроками и сотрудниками, а также пожелал команде удачи в дальнейшем.

Интересно, что Прокопиненко был назначен и.о. главного тренера "Кремня" в сентябре прошлого года, а неделю назад у наставника кременчужан забрали приставку и.о.

Напомним, что после осенней части чемпионата Первой лиги "Кремень" с 16 очками идет на 13-м месте.

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В статье: Кремень (Кременчуг) Владимир Прокопиненко
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Источник:
ФК Кремень

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