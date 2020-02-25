Кремень вернул под свои знамена двух защитников

Кременчугский "Кремень" усилился двумя защитниками.

Контракты с клубом подписали 25-летний Богдан Бычков и 28-летний Валерий Курелех.

Условия соглашений клуб не афиширует.

Интересно, что оба игрока ранее уже играли за "Кремень". Бычков играл за команду с 2016 по 2019 год, после чего перешел в "Горняк-Спорт", где выступал да недавнего момента, а Курелех покинул "Кремень" прошлой зимой и с тех пор находился без клуба.