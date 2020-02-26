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Близнюк: Я люблю работать с молодежью и люблю давать шанс

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Близнюк: Я люблю работать с молодежью и люблю давать шанс
Новина українською

Главный тренер "Николаева" Илья Близнюк, который принял команду в начале января этого года, рассказал о подготовке к весенней части сезона.

"Информацию о команде я уже имею. Вместе с тренерским штабом мы провели комплексно-педагогическое тестирование, познакомились с молодежью, которая играет в дубле, обсудили с руководством цели и задачи, предстоящие на весеннюю часть чемпионата.

Главная задача — построить коллектив единомышленников, а также подключить молодых футболистов, которые немного засиделись в "Николаеве-2".

Я люблю работать с молодежью и люблю давать шанс. Пусть это будет одна звездочка — но это будет человек, который действительно будет хотеть прорваться наверх.

Я слежу за футболистами в школах футбола, у меня имеется информация практически о всех перспективных футболистах, которые находятся на выпуске. Я сам заиграл достаточно рано, мне предоставили шанс, я постарался его использовать", – сказал Близнюк.

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В статье: Илья Близнюк МФК Николаев
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Источник:
МФК Николаев

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