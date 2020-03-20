Сердечко и попытка попасть мячом в беспилотник: тренировка Ингульца с высоты

В сеть выложили видео квадрокоптера с тренировкой "Ингульца" перед объявлением всеукраинского карантина и приостановлением чемпионата Украины в связи с распространением во всем мире коронавируса Covid-19.

Футболисты, как видно из ролика, влились в роль: пробовали выбить мяч в камеру и образовывали собой "сердечко".