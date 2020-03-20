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Сердечко и попытка попасть мячом в беспилотник: тренировка Ингульца с высоты

Первая лига
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Как раз перед карантином

Сердечко и попытка попасть мячом в беспилотник: тренировка Ингульца с высоты
Новина українською

В сеть выложили видео квадрокоптера с тренировкой "Ингульца" перед объявлением всеукраинского карантина и приостановлением чемпионата Украины в связи с распространением во всем мире коронавируса Covid-19.

Футболисты, как видно из ролика, влились в роль: пробовали выбить мяч в камеру и образовывали собой "сердечко".

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В статье: Ингулец (Петрово) беспилотник
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Источник:
Інгулець

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