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Сердечко и попытка попасть мячом в беспилотник: тренировка Ингульца с высоты
Как раз перед карантином
В сеть выложили видео квадрокоптера с тренировкой "Ингульца" перед объявлением всеукраинского карантина и приостановлением чемпионата Украины в связи с распространением во всем мире коронавируса Covid-19.
Футболисты, как видно из ролика, влились в роль: пробовали выбить мяч в камеру и образовывали собой "сердечко".
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Источник:Інгулець
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