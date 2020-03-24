Украина футбольная. Пятенко прошелся по Лукашенко: Бацька отменил коронавирус!

"Украина футбольная" подытожила подготовку команд Первой и Второй лиг к возобновлению чемпионата накануне карантина, связанного с коронавирусом Covid-19.

А гость программы Владимир Пятенко высказался и по поводу Беларуси - единственной стране в Европе, где чемпионат так и не прекратили.

В Беларуси "бацька" отменил коронавирус!.. Но если серьезно, то недооценивать заболевание не стоит. Я думаю, что в нашей стране все правильно сделали - приостановили соревнования, но не отменили. Может не в ближайшее время, но чемпионат в Украине доигрывают.

Для возобновления чемпионата в Украине, по словам Пятенко, прежде всего должен быть побежден вирус.