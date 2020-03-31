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Так выглядит "дно" футбольного поля - Ингулец показал строительство стадиона
Если перевернуть его вниз головой
Футбольный клуб Первой лиги "Ингулец" продемонстрировал строительство нового стадиона в поселке Петрово Кировоградской области.
Как видно из видео, после установки системы подогрева осенью 2019 года, сейчас строители укладывают основу, на которой впоследствии вложат газон.
Вокруг есть готовые конструкции трибун - на них установлят сиденья.
"Арена Ингулец" будет рассчитана на 7 000 зрителей. Ее стоимость - 100 млн грн. У стадиона будет уникальная система подогрева (для двух полей 2 котла на угле и древесине), которая позволит не повреждать газон зимой.
В этом году, по планам, стадион в Петрово должны ввести в эксплуатацию.