Кополовец: Чтобы подготовить стадион Миная к УПЛ, нужно 400 тысяч евро

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец рассказал о желании клуба играть в УПЛ, несмотря на проблемы с инфраструктурой.

"Конечно, мы не очень готовы к УПЛ. У нас есть стадион в Минае, он не готов к УПЛ. У нас нет нужной инфраструктуры. Эта команда три года назад играла на район и область.

Нам люди говорят, что если обыграем "Динамо", можем играть в ЛЕ. Они вообще понимают, что говорят? Когда я приезжал из Германии, здесь вообще ничего не было.

В Ужгороде есть стадион "Авангард". Конечно, мы можем там играть. Наш президент хочет, чтобы мы играли на стадионе "Минай". Чтобы подготовить наш стадион в Минае, нужно где-то 400 тысяч евро. Захочет ли в это время президент добавлять трибуны, освещение?

Есть "Авангард", может, будем там играть. Конечно, хотим играть в УПЛ. Думаю, наша команда бы разбавила чемпионат своей харизмой. Не знаю, как бы мы играли, но бодались бы точно", – сказал Кополовец.