  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Кополовец: Чтобы подготовить стадион Миная к УПЛ, нужно 400 тысяч евро
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кополовец: Чтобы подготовить стадион Миная к УПЛ, нужно 400 тысяч евро

Первая лига
(1 голосов)

Спортдир клуба рассказал о желании играть в УПЛ

Кополовец: Чтобы подготовить стадион Миная к УПЛ, нужно 400 тысяч евро
Новина українською

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец рассказал о желании клуба играть в УПЛ, несмотря на проблемы с инфраструктурой.

"Конечно, мы не очень готовы к УПЛ. У нас есть стадион в Минае, он не готов к УПЛ. У нас нет нужной инфраструктуры. Эта команда три года назад играла на район и область.

Нам люди говорят, что если обыграем "Динамо", можем играть в ЛЕ. Они вообще понимают, что говорят? Когда я приезжал из Германии, здесь вообще ничего не было.

В Ужгороде есть стадион "Авангард". Конечно, мы можем там играть. Наш президент хочет, чтобы мы играли на стадионе "Минай". Чтобы подготовить наш стадион в Минае, нужно где-то 400 тысяч евро. Захочет ли в это время президент добавлять трибуны, освещение?

Есть "Авангард", может, будем там играть. Конечно, хотим играть в УПЛ. Думаю, наша команда бы разбавила чемпионат своей харизмой. Не знаю, как бы мы играли, но бодались бы точно", – сказал Кополовец.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Михаил Кополовец ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТРЕНДЕЦ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...