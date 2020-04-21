Козловский назвал приоритетный стадион для матчей Руха в УПЛ и заявил об идее собственной арены

Президент "Руха" Григорий Козловский заявил, что в случае выхода команды в УПЛ клуб рассматривает как приоритетный вариант выступления на "Арене Львов".

Однако рассуждают в "Рухе" и о двух других стадионах - "Украине" (его у Львова арендуют "Карпаты", там же выступает ПФК "Львов") и СКИФе (на этом стадионе "Рух" сейчас выступает в Первой лиге).

При этом Козловский заявил о своей мечте - построить собственный стадион в Парке культуры, недалеко от центра Львова.

Он будет в очень хорошем месте ...Это космически-сказочное место ...Парк культуры. Это мечта сделать домашнюю арену. Она уже накрывается справа. В этом году выделили 23 миллиона. Я думаю, за 2 года там можно сделать сумасшедшую домашнюю арену для "Руха".

В Парке культуры с 1968 года есть стадион "Юность" (вместимость - 5000 зрителей). Он принадлежит общине Львова. На стадионе проходят матчи регби. Арену с 2018 года реконструирует городской совет Львова, в частности в этом году на работы выделено 23 миллиона гривен.