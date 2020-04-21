Бюджет Волыни - 60,7 млн гривен, Ингульца - 5,22 млн, Руха - 4,7 млн

Согласно Регламента УАФ по аттестации клубов, для выполнения финансового критерия, все претенденты должны были до 15-го апреля 2020-го года, опубликовать в свободном доступе на официальных сайтах клубов отчет о финансовой деятельности за 2019-й год, проверенный независимым аудитором.

Среди 16 клубов Первой лиги это условие выполнили семь клубов: "Рух", "Волынь", "Минай", "Ингулец", "Оболонь-Бровар", "Металлист 1925" и "Черноморец".

Таким образом, мы и узнали имена всех претендентов на три вакантных места в УПЛ.

Согласно предоставленных документов стали известны бюджеты клубов за 2019 год (млн.грн.):

"Волынь" - 60,3 (чистый убыток - 7,03)

"Черноморец" - 37,62

"Оболонь-Бровар" - 30,08 (-12,52)

"Металлист 1925" - 18,2 (прибыль +11 тыс.)

"Минай" - 6,55 (-0,65)

"Ингулец" - 5,22 (0)

"Рух" - 4,70 (-4,7)