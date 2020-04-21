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Бюджет Волыни - 60,7 млн гривен, Ингульца - 5,22 млн, Руха - 4,7 млн
Интересные финансовые показатели клубов Первой лиги
Согласно Регламента УАФ по аттестации клубов, для выполнения финансового критерия, все претенденты должны были до 15-го апреля 2020-го года, опубликовать в свободном доступе на официальных сайтах клубов отчет о финансовой деятельности за 2019-й год, проверенный независимым аудитором.
Среди 16 клубов Первой лиги это условие выполнили семь клубов: "Рух", "Волынь", "Минай", "Ингулец", "Оболонь-Бровар", "Металлист 1925" и "Черноморец".
Таким образом, мы и узнали имена всех претендентов на три вакантных места в УПЛ.
Согласно предоставленных документов стали известны бюджеты клубов за 2019 год (млн.грн.):
"Волынь" - 60,3 (чистый убыток - 7,03)
"Черноморец" - 37,62
"Оболонь-Бровар" - 30,08 (-12,52)
"Металлист 1925" - 18,2 (прибыль +11 тыс.)
"Минай" - 6,55 (-0,65)
"Ингулец" - 5,22 (0)
"Рух" - 4,70 (-4,7)
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