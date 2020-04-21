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Первая лига
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Бюджет Волыни - 60,7 млн гривен, Ингульца - 5,22 млн, Руха - 4,7 млн

Первая лига
(1 голосов)

Интересные финансовые показатели клубов Первой лиги

Бюджет Волыни - 60,7 млн гривен, Ингульца - 5,22 млн, Руха - 4,7 млн
Новина українською

Согласно Регламента УАФ по аттестации клубов, для выполнения финансового критерия, все претенденты должны были до 15-го апреля 2020-го года, опубликовать в свободном доступе на официальных сайтах клубов отчет о финансовой деятельности за 2019-й год, проверенный независимым аудитором.

Среди 16 клубов Первой лиги это условие выполнили семь клубов: "Рух", "Волынь", "Минай", "Ингулец", "Оболонь-Бровар", "Металлист 1925" и "Черноморец".

Таким образом, мы и узнали имена всех претендентов на три вакантных места в УПЛ.

Согласно предоставленных документов стали известны бюджеты клубов за 2019 год (млн.грн.):

"Волынь" - 60,3 (чистый убыток - 7,03)

"Черноморец" - 37,62

"Оболонь-Бровар" - 30,08 (-12,52)

"Металлист 1925" - 18,2 (прибыль +11 тыс.)

"Минай" - 6,55 (-0,65)

"Ингулец" - 5,22 (0)

"Рух" - 4,70 (-4,7)

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В статье: Волынь (Луцк) Черноморец (Одесса) Оболонь-Бровар (Киев) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай
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Источник:
fc-metalist.com

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Комментарии (8)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
21.04.2020 в 21:43
Палица кормится с бениной руки.
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0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
21.04.2020 в 19:10
Думаю бюджети Волині, Чорноморця та Оболоні реальні, інші брешуть.
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+1
0
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Romerik (YNWA)
21.04.2020 в 19:16
особенно 1925. Откуда в Украине может быть у обычных клубов зароботок. Все идут в убыток, кроме ШД и ДК наверное. Как то не верится, что клуб с первой лиги может идти себе в плюс.
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+2
-2
Zm23Kh (Харьков)
21.04.2020 в 19:37
Продажа билетов, реклама и спонсорские контракты (Париматч и далее по списку) и зарплаты на уровне всех в Первой лиге. Бюджеты той же "Оболони" и "Черноморца больше за счет команд во Второй лиге
+1
0
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Spokoyno (Киев)
21.04.2020 в 19:53
Динамо провалило єврокубки і давно нікого не продавало... тому скоріш за все не в плюсах. Шахтар... більш можливо, але ніхто не знає скільки він витрачає!
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
21.04.2020 в 20:56
Я согласен, что у Динамо донный менеджмент, но в этом году они продали игроков на приемлемую сумму: Кадар - 3 млн, Самбрано -1.5 млн, Дерлис - 4,5 млн. Это 9 млн. А еще есть официальные суммы аренд игроков: Сидклея , Гармаша, Родригеса. Буэно по 500 к. Итого 11 млн.+ 9 млен еврокубков = 20 млн. А еще уверен что молодняк они сдают по арендам тоже не бесплатно. Так что они скорее всего в маленьком плюсе должны быть.
0
-1
Володимирович (Кременчуг)
21.04.2020 в 21:45
Якщо вірити "Newport " то зп гравців основи ДК 50 тисяч доларів на місяць! Ну скажімо це основа, 15 гравців ще з 10 по 20, ну і всілякі молодіжки хай по 5 ( чоловік 40). І того 1 150 000 це 13 8000 на рік...це без тренерів , лікарів і т.і. Перелітати гравці ДК звикли частіше , а ніж переїздити...не певен що 20 млн може вистачити ...хоча все ймовірно!
0
0
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Yurko-Zahid (Лаббок )
21.04.2020 в 20:10
Невже міг Бартулович перейти до клубу з 12 разів меншім бюджетом?
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+1
0


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