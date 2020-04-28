Вице-президент Агробизнеса: Делаем все для игроков, зарплаты платим вовремя

Вице-президент перволиговского "Агробизнеса" Андрей Донец рассказал о том, как клуб переживает вынужденную паузу в сезоне.

"Было бы очень хорошо, если бы вся ситуация стабилизировалась. Хочется, чтобы наконец этот коронавирус нас оставил, ведь очень много людей от этого пострадало. Это проблема планетарного масштаба, поэтому хочется, чтобы все это скорее закончилось.

Все уже соскучились по тому привычному ритму и хочется скорее к нему вернуться. Командой мы конечно же уже хотим как можно скорее приступить к тренировкам как, пожалуй, и все другие команды, хотя уже много потеряно. Но клуб со своей стороны делал все для игроков — платим вовремя зарплаты, даем задание на дом, работаем дистанционно, но при условии ненарушения правил карантина. Клубные врачи постоянно с ребятами на связи", - сказал Донец.

Напомним, что на данный момент "Агробизнес" занимает 4-е место в турнирной таблице Первой лиги. При этом руководство клуба заявляло, что не ставит на этот сезон цель выйти в УПЛ.