  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Стал известен календарь доигровки в Первой и Второй лигах и даты матчей Кубка Украины
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стал известен календарь доигровки в Первой и Второй лигах и даты матчей Кубка Украины

Первая лига
(2 голосов)

Должны уложиться к первым числам августа

Стал известен календарь доигровки в Первой и Второй лигах и даты матчей Кубка Украины
Новина українською

Стал известен предварительный график матчей чемпионата Первой и Второй лиг, который был разработан ПФЛ и УАФ.

После того, как команды выйдут из карантина, до 18-го мая они должны пройти медицинское обследование и сдать тесты на коронавирус.

С 18-го и по 31 мая включительно все клубы будут проводить учебно-тренировочные сборы и готовится к доигровке сезона.

Туры в Первой лиге запланированы на 2, 7, 14, 21, 26 июня, 1, 6, 11, 15, 20 и 26 июля.

Во Второй лиге будут играть 2, 7, 12, 17, 21, 27, 30 июня и 5, 9, 13, 17, 21 и 25 июля.

На 29.07 и 02.08 намечены пле-офф матчи за выход в Первую лигу, в которых сыграют две команды, которые займут 13-14 место в Первой лиге, против двух вторых команд Второй лиги.

Полуфинальные матчи кубка Украины должны состоятся 12 июня, финал – 19 июля.

Также две даты (16 июня и 22 июля) в ПФЛ помечены как резервные.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ПФЛ УАФ
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...