Стал известен календарь доигровки в Первой и Второй лигах и даты матчей Кубка Украины

Стал известен предварительный график матчей чемпионата Первой и Второй лиг, который был разработан ПФЛ и УАФ.

После того, как команды выйдут из карантина, до 18-го мая они должны пройти медицинское обследование и сдать тесты на коронавирус.

С 18-го и по 31 мая включительно все клубы будут проводить учебно-тренировочные сборы и готовится к доигровке сезона.

Туры в Первой лиге запланированы на 2, 7, 14, 21, 26 июня, 1, 6, 11, 15, 20 и 26 июля.

Во Второй лиге будут играть 2, 7, 12, 17, 21, 27, 30 июня и 5, 9, 13, 17, 21 и 25 июля.

На 29.07 и 02.08 намечены пле-офф матчи за выход в Первую лигу, в которых сыграют две команды, которые займут 13-14 место в Первой лиге, против двух вторых команд Второй лиги.

Полуфинальные матчи кубка Украины должны состоятся 12 июня, финал – 19 июля.

Также две даты (16 июня и 22 июля) в ПФЛ помечены как резервные.