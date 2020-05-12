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Прикарпатье не может сдать тесты на коронавирус, их количество в регионе ограничено

Первая лига
(1 голосов)

Игроки тренируются малыми группами

Прикарпатье не может сдать тесты на коронавирус, их количество в регионе ограничено
Новина українською

Ивано-Франковское "Прикарпатье" объявило о том, что команда приступила к тренировкам маленькими группами.

В клубе отмечают, что на данный момент "Прикарпатье" не может полноценно выйти из карантина по ряду причин.

Все дело в том, что Ивано-Франковская область входит в тройку лидеров в Украине по уровню заболеваемости коронавирусом и смертности от COVID-19.

На сегодняшний день на Прикарпатье с подозрениями на заболевание почти 4000 человек, а количество самих тестов - ограничено. К тому же в городе есть только одна лаборатория, которая проводит данные тесты. Изолировать же футболистов на период выполнения тестов также не представляется возможным.

Поэтому клуб сообщает, что на данном этапе не может в полном объеме выполнить медицинский протокол, который был разработан УАФ и ПФЛ. Полноценный учебно-тренировочный процесс команда сможет начать только тогда, когда пик заболеваемости в Ивано-Франковске и области пойдет на спад.

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В статье: МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Комментарии (1)
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Алекс-666 (Запорожье)
12.05.2020 в 18:09
Мабуть, Зермаки їх спізділи
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