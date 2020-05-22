Кобин: Минай откажется играть мини-турнир за выход в УПЛ

Главный тренер "Миная" Василий Кобин высказал свою позицию относительно проведения мини-турнира в Первой лиге за право выхода в элиту.

Напомним, что регулярный сезон в Первой лиге доигран не будет, и "Минай" на данный момент занимает третье место в турнирной таблице, которое дает право прямого выхода в УПЛ.

— Но это же касается и мини-турнира. Если предположить, что, условно говоря, шесть команд соберутся в одном городе и перезаражают друг друга, форс-мажор может сорвать и "плей-офф"…

— Хорошо, а тогда давайте поговорим о мини-турнире. Что это такое? Кто должен в нем участвовать?

— Регламентом это не предусмотрено — форс-мажор, следовательно, решение выходит за пределы полномочия Совета Лиг и должно быть рассмотрено исполкомом УАФ…

— Вот и я о том. А что это за мини-турнир должен быть? Почему в нем должны быть, условно, шесть, два или три участника? А почему именно вот эти участники, а не другие? Вот мы сыграли с "Оболонью" две игры, зачем еще с ней играть?

— Может быть справедливым критерием стал бы отбор только тех, кто проходил аттестацию в УПЛ? Ведь в лидерах турнирной таблицы может быть и команда, которая не подавала документы…

— Я, конечно, не согласен. А если смотреть на мини-турнир, то почему не участвует "Авангард", "Черноморец", другие команды — в том числе и те, кто имеет теоретические шансы войти в тройку призеров?

— Если все компетентные органы постановят играть "стыковой турнир", как к этому отнесется ваша команда?

— Думаю, что мы откажемся играть. Ну что это за мини-турнир? Если брать спортивную составляющую, во втором круге у нас был хороший календарь. Мы в первом круге практически против всех лидеров сыграли на выезде. Во втором круге должны их принимать дома. "Агробизнес" и "Рух" — мы играли и дома. Против всех остальных — "Ингульца", "Металлиста 1925", "Оболони-Бровар" и так далее — мы играли на выезде. Поэтому, считаю, у нас был хороший календарь. Был уже очковый задел. Если в регламенте написано, что чемпионат должен пройти так-то и так-то, и большинство команд своими голосами подтвердили, что готовы доигрывать, то мы бы также были "за", нет вопросов. Мини-турнир — это такое, как бывает в футболе: команда хорошо сыграла, но 0:1 проиграла, так что, давайте переигрывать ей игру?