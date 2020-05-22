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Кобин: Минай откажется играть мини-турнир за выход в УПЛ

Первая лига
(2 голосов)

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Кобин: Минай откажется играть мини-турнир за выход в УПЛ
Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин высказал свою позицию относительно проведения мини-турнира в Первой лиге за право выхода в элиту.

Напомним, что регулярный сезон в Первой лиге доигран не будет, и "Минай" на данный момент занимает третье место в турнирной таблице, которое дает право прямого выхода в УПЛ.

— Но это же касается и мини-турнира. Если предположить, что, условно говоря, шесть команд соберутся в одном городе и перезаражают друг друга, форс-мажор может сорвать и "плей-офф"…

— Хорошо, а тогда давайте поговорим о мини-турнире. Что это такое? Кто должен в нем участвовать?

— Регламентом это не предусмотрено — форс-мажор, следовательно, решение выходит за пределы полномочия Совета Лиг и должно быть рассмотрено исполкомом УАФ…

— Вот и я о том. А что это за мини-турнир должен быть? Почему в нем должны быть, условно, шесть, два или три участника? А почему именно вот эти участники, а не другие? Вот мы сыграли с "Оболонью" две игры, зачем еще с ней играть?

— Может быть справедливым критерием стал бы отбор только тех, кто проходил аттестацию в УПЛ? Ведь в лидерах турнирной таблицы может быть и команда, которая не подавала документы…

— Я, конечно, не согласен. А если смотреть на мини-турнир, то почему не участвует "Авангард", "Черноморец", другие команды — в том числе и те, кто имеет теоретические шансы войти в тройку призеров?

— Если все компетентные органы постановят играть "стыковой турнир", как к этому отнесется ваша команда?

— Думаю, что мы откажемся играть. Ну что это за мини-турнир? Если брать спортивную составляющую, во втором круге у нас был хороший календарь. Мы в первом круге практически против всех лидеров сыграли на выезде. Во втором круге должны их принимать дома. "Агробизнес" и "Рух" — мы играли и дома. Против всех остальных — "Ингульца", "Металлиста 1925", "Оболони-Бровар" и так далее — мы играли на выезде. Поэтому, считаю, у нас был хороший календарь. Был уже очковый задел. Если в регламенте написано, что чемпионат должен пройти так-то и так-то, и большинство команд своими голосами подтвердили, что готовы доигрывать, то мы бы также были "за", нет вопросов. Мини-турнир — это такое, как бывает в футболе: команда хорошо сыграла, но 0:1 проиграла, так что, давайте переигрывать ей игру?

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В статье: Василий Кобин ФК Минай
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (9)
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andrson_k (Киев)
22.05.2020 в 22:08
Лучшим решением будет мини-турнир с командами, которые изъявили желание пройти в УПЛ. Для того, чтобы нивелировать фактор домашних или гостевых игр, команды должны стартовать с очками только за первые 15 туров, где каждая команда сыграла с каждой по одному разу. Кроме того, если с 16-го по 19-й туры были матчи, где играли две команды, которые претендуют на повышение, то стоит учесть результат этих матчей, но команды на мини-турнире больше друг с другом не сыграют. Матчи соответственно будут проводиться так, чтобы между каждой командой было по домашнему и гостевому матчу(4-7 туров для каждой команды выйдет, смотря сколько будет желающих и сколько игр с конкурентами было с 16-го по 19-й тур).
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ПетроФ (Луцьк)
22.05.2020 в 21:58
Все притянуто за вуха. Якщо брати першу шістку то з "Оболонню" зіграли двічі. З Агробізнесом і Рухом треба грати на виїзді. З Волинню і Інгульцем вдома. Наприклад, Волинь двічі грала з Рухом, і мали грати вдома з Інгульцем і Оболонню і на виїзді з Минаєм і Агробізнесом. Тобто переваги в когось немає.
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0
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lightning (Одесса)
22.05.2020 в 21:48
Цирк устроили какой-то. Хочу-не хочу. Как скажут так и будете доигрывать!
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+2
-1
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hoy (Київ)
22.05.2020 в 21:42
А чего ты думаешь чмо вонючее шепелявое что ты отказавшись недоиграть чемпионат по регламенту проходишь в премьер-лигу?Я и не думал раньше что оно недоразвитое существо.
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+1
0
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Инспектор ( )
22.05.2020 в 21:39
Это как телепул-каждый тянет на себя. Хочу,не хочу. Вот что значит х-е-рить регламент. Неужели такое возвожно, скажем в Испании или Франции
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+2
-1
Maradona_86
22.05.2020 в 21:24
от кубка они тоже откажутся?
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+3
0
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hoy (Київ)
22.05.2020 в 21:44
Они снимаются у них заразные.Динамо должно отказаться с ними играть,селюкам поражение.
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
22.05.2020 в 21:16
Играть с 6 или 8 топ командами лиги - это самый умный вариант в такой ситуации. Не хочешь доказывать свою силу среди сильнейших? Тогда нечего переться в УПЛ,
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+2
-4
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hoy (Київ)
22.05.2020 в 21:48
А нехер этот Минай,у них есть Шуфрич педик
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