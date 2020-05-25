Оболонь-Бровар требует доиграть сезон в Первой лиге

"Оболонь-Бровар" обратилась к УАФ с требованием продолжить сезон в Первой и Второй лигах. От лица "пивоваров" позицию клуба высказал капитан команды Андрей Корнев.

"От имени всего клуба "Оболонь-Бровар" хочу обратиться к исполкому УАФ с требованием продолжить чемпионат Украины в Первой и Второй лигах Украины. Недавно мы потеряли возможность завершить сезон в том виде, в котором он должен был быть доигран. Хотя на данный момент в Первой лиге невероятная футбольная интрига. Почти половина клубов имеет шанс повыситься в классе.

Один сыгранный тур — и мы имеем абсолютно другую турнирную таблицу. Поэтому я не понимаю, как можно такую интригу взять и завершить? Почему мы должны принимать результаты этого сезона за выводами таблицы на сегодняшний день? Почему не после 18 туров или не по результатам первого круга? Посмотрите кто тогда был на вершине.

Мы понимаем, что здоровье человека стоит на первом месте, но у нас есть пример чемпионата Германии, почему не взять этот пример и не адаптировать его к чемпионату Украины. Мы должны доиграть этот сезон, потому что такой конкуренции за выход в Премьер-лигу никогда не было у нас в чемпионате. И мы должны найти компромисс, тем более, что есть варианты доигрывания этого сезона.

Мы считаем, что именно игра должна определить самого сильного. Именно футбол, а не интересы некоторых команд, которые ситуативно оказались на первых местах на данное время. Не лишайте футболистов спортивной мотивации. Для некоторых футболистов и команд — это, возможно, единственный шанс выйти в Премьер-лигу", - заявил Корнев.