Президент Оболони-Бровар: Топ-3 команды Первой лиги проводили закулисные игры

Президент ФК "Оболонь-Бровар" Александр Слободян в эфире ТК "Футбол" высказался о судьбе сезона в Первой лиге.

"Если Премьер-лига приняла решение о продлении сезона, думаю, Первая лига должна последовать примеру своего "старшего брата".

Мы понимали, что командами, которые занимают места в ТОП-3, проводились закулисные игры. Поэтому мы согласились на вариант с однокруговым турниром между клубами, очковая разница между которыми незначительна.

Думаю, что здравый смысл победит, что этот турнир состоится. Самое главное, чтобы честные и спортивные принципы были сохранены. Думаю, именно в таком формате все это пройдет", – сказал Слободян.