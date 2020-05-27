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Президент Оболони-Бровар: Топ-3 команды Первой лиги проводили закулисные игры

Первая лига
(1 голосов)

Оболонь согласна доиграть сезон в усеченном формате

Президент Оболони-Бровар: Топ-3 команды Первой лиги проводили закулисные игры
Новина українською

Президент ФК "Оболонь-Бровар" Александр Слободян в эфире ТК "Футбол" высказался о судьбе сезона в Первой лиге.

"Если Премьер-лига приняла решение о продлении сезона, думаю, Первая лига должна последовать примеру своего "старшего брата".

Мы понимали, что командами, которые занимают места в ТОП-3, проводились закулисные игры. Поэтому мы согласились на вариант с однокруговым турниром между клубами, очковая разница между которыми незначительна.

Думаю, что здравый смысл победит, что этот турнир состоится. Самое главное, чтобы честные и спортивные принципы были сохранены. Думаю, именно в таком формате все это пройдет", – сказал Слободян.

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В статье: Александр Слободян Оболонь-Бровар (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Сумчанин (Сумы)
27.05.2020 в 21:32
Базар - лига одним словом
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