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Мирон Маркевич: Не люблю слово "консультант", просто хочу помочь своей родной команде

Первая лига
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Мирон Богданович заполнил паузу в сборных

Мирон Маркевич: Не люблю слово "консультант", просто хочу помочь своей родной команде
Новина українською

Известный украинский специалист Мирон Маркевич, который отныне будет работать консультантом в львовском "Рухе", так прокомментировал свое назначение.

"Это моя родная команда, мы начинали с чемпионата области. Постоянно за ней следил, как она росла у меня на глазах. А поскольку сейчас пауза в матчах сборных, у меня появилось много времени, постараюсь где-то помочь тренерам советами.

Слежу за тренировочным процессом со стороны, если потребуется, буду вносить некоторые коррективы. Не люблю слово "консультант", просто хочу помочь своей родной команде. Уже имел возможность поговорить с футболистами перед тренировкой. Сказал им, чтобы верили в свои силы, потому что нет ничего невозможного. Думаю, "Руху" по силам выйти в Премьер-лигу и ребята это понимают", - сказал Маркевич.

Напомним, что главным тренером "Руха" был назначен Иван Федык, который сменил на этой должности Леонида Кучука.

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В статье: Мирон Маркевич Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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