Лучший бомбардир Ингульца ушел из команды

34-летний нападающий Александр Акименко покинул петровский "Ингулец". В клубе поблагодарили игрока за сотрудничество.

В команде он выступал с 2017 года - перешел из кропивницкой "Звезды". Был лучшим бомбардиром красно-желтых в сезоне 2017/2018, а после того, как забил 25 голов - стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Капитан "Ингульца" Владислав Лупашко сообщил, что причиной ухода из команды Акименко стала серия травм. Он пожелал Александру найти свой путь в будущем.

Это один из лучших профессионалов, которые мне попадались в футболе. Команду покидает лучший бомбардир и один из лучших футболистов "Ингульца" в его истории. Он забил более 100 голов! Я надеюсь, что [Александр] преодолеет травмы, которые его преследуют.

Голкипер "Ингульца" Богдан Шуст рассказал, что Акименко был его соседом по комнате на базе клуба.

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И примером для всех футболистов в команде, показывал тот подход профессионала, который должен быть - как тренировать "мышцы в мозгу". Спасибо за ту большую библиотеку, которой пользовалась почти вся команда. Александр помог каждому из футболистов подтягивать свои профессиональные навыки.

В этом сезоне Акименко провел в составе "Ингульца" 9 матчей и забил 5 голов.