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Лучший бомбардир Ингульца ушел из команды

Первая лига
(1 голосов)

Говорят, из-за травм

Лучший бомбардир Ингульца ушел из команды
Новина українською

34-летний нападающий Александр Акименко покинул петровский "Ингулец". В клубе поблагодарили игрока за сотрудничество.

В команде он выступал с 2017 года - перешел из кропивницкой "Звезды". Был лучшим бомбардиром красно-желтых в сезоне 2017/2018, а после того, как забил 25 голов - стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Капитан "Ингульца" Владислав Лупашко сообщил, что причиной ухода из команды Акименко стала серия травм. Он пожелал Александру найти свой путь в будущем.

Это один из лучших профессионалов, которые мне попадались в футболе. Команду покидает лучший бомбардир и один из лучших футболистов "Ингульца" в его истории. Он забил более 100 голов! Я надеюсь, что [Александр] преодолеет травмы, которые его преследуют.

Голкипер "Ингульца" Богдан Шуст рассказал, что Акименко был его соседом по комнате на базе клуба.

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И примером для всех футболистов в команде, показывал тот подход профессионала, который должен быть - как тренировать "мышцы в мозгу". Спасибо за ту большую библиотеку, которой пользовалась почти вся команда. Александр помог каждому из футболистов подтягивать свои профессиональные навыки.

В этом сезоне Акименко провел в составе "Ингульца" 9 матчей и забил 5 голов.

Лучший бомбардир Ингульца ушел из команды - изображение 1
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В статье: Владислав Лупашко Богдан Шуст Александр Акименко Ингулец (Петрово)
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Источник:
Інгулець

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
18.06.2020 в 09:03
Возраст и травмы ... гремучая смесь. В клубе второй лиги можно ещё и поиграть...
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