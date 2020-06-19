Тлумак: Решение о возобновлении Первой лиги - ничем не подкрепленные эмоции

Главный тренер "Волыни" Андрей Тлумак высказал свое мнение относительно рестарта нынешнего сезона в Первой лиге.

"Довольны тем, что Первая лига возвращается и команды смогут выявить сильнейшего на поле. Наш клуб всегда выступал за то, чтобы доиграть чемпионат. С первого до последнего дня мы были последовательными в своей позиции.

Но я считаю, что на данном этапе решение о рестарте чемпионата — эмоции и они ничем не подкреплены. Мы все хотим играть, но вы посмотрите на эпидемиологическую ситуацию в стране. В воскресенье львовские "Карпаты" должны в Луцке играть матч с "Олимпиком", ведь львовская власть не позволяет проводить матчи в регионе. Карантин ослабили, однако коронавирус никуда не исчез.

Почему мы на заседании Совета лег и Конференции ПФЛ воздержались? Хотели услышать ответы на конкретные вопросы. По вашему мнению, правильным является то, что "Карпаты" после карантина играть молодежным составом, да еще и на выезде? Я за то, чтобы все были в равных условиях. Такая же ситуация с "Рухом". Они лидеры Первой лиги на данный момент, но первые матчи не смогут играть дома. Наш клуб не голосовал против восстановления соревнований. Мы за то, чтобы были выработаны единые правила игры, чтобы руководители ответили на вопрос, как действовать в случае эпидемии в клубе", - сказал Тлумак.

Напомним, что до ухода на карантин "Волынь" занимала второй место в турнирной таблице Первой лиги.