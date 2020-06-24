Первая лига. Замена Ингульца приносит победу в матче с Горняк-Спортом

В первом матче после карантинного рестарта Первой лиги "Ингулец" в упорной борьбе одолел "Горняк-Спорт" со счетом 2:1.

"Кузница чемпионов" начала матч несколько безалаберно - петровцы то ли присматривались к сопернику, то ли находились мыслями в спячке карантина. "Выйти из берлоги" заставил опасный момент у своих ворот на 15 минуте: после скидки Евгения Лозового обводным ударом пробил нападающий "Горняк-Спорта" Виктор Хомченко, но мяч укротил Богдан Шуст.

В ответ "Ингулец" реализовал первый же опасный момент: Илья Коваленко красиво "хляпнул" мяч за спину защитникам, а петровский форвард Ника Сичинава после сопротивления вратаря Данченко со второй попытки забил.

На 27 минуте у "Горняк-Спорта" со штрафного сильно по центру, но предусмотрительно для Шуста, пробивал Евгений Лозовой, а на 39-й у "Ингульца" второй раз мог отличиться Сичинава, однако на этот раз вратарь Данкович спас, а добивание Коваленко было неудачным.

Во второй половине встречи не вышел на поле левый защитник "Горняк-Спорта" Семен Дяченко, которому в борьбе разбили голову в первом тайме.

Активности в атаке команде из Полтавщины добавил выход на поле Ильи Чередниченко вместо Егора Твердохлеба, который постоянно беспокоил защиту "Ингульца" в первой половине встречи, но стал незаметным во второй.

Как снег на голову для "Ингульца" был гол команды Жабченко: после дальнего навеса Лозовой обыгрался с Хомченко, оставив не у дел трех игроков "Ингульца", и форвард "Горняк-Спорта" забил - 1:1.

Также после навеса, теперь уже с углового, быстрее, чем вратарь Данкович на мяче оказался Мишуренко - головой вколотил мяч в сетку - 2:1.

К концу игры "Горняк-Спорт" вынужденно спешил, а "Ингулец" на 91 минуте мог еще раз забить, однако Артем Щедрый со штрафного попал в перекладину.

Первая лига, 20-й тур

"Ингулец" (Петрово) - "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни) 2:1

Голы: Сичинава (20), Мишуренко (84) - Хомченко (80)

Предупреждения: Запорожец (42) - Хомченко (17), Твердохлеб (37)

"Ингулец": Шуст, Синегуб, Семенко, Кучеренко, Балан - Лупашко (К) - Запорожец, Бартулович (Щедрый, 79) - Козак (Коробка, 89), Коваленко (Загальский, 69) - Сичинава (Мишуренко, 71).

"Горняк-Спорт": Данкович - Дяченко (Шопин, 45), Белый, Векляк, Суханов (Моисеенко, 79) - Чепелюк - Твердохлеб (Чередниченко, 64), Петрусенко, Лозовой, Збунь - Хомченко (Герасимец, 85)