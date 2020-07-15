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Козьбан: Месси - топ-футболист, но Роналду доказал, что он лучший

Первая лига
(5 голосов)

Вечный спор

Козьбан: Месси - топ-футболист, но Роналду доказал, что он лучший
Новина українською

Нападающий "Агробизнеса" Дмитрий Козьбан ввязался в вечный спор и сравнил Кришитиану Роналду и Лионеля Месси.

"Роналду мне нравится еще с тех времен, когда я в школе учился. И он доказывает каждый год, как надо работать над собой и быть профессионалом. Нет, я с ним не знакомился через соцсети и, думаю, через них с ним познакомиться нереально (смеется).

Хочется, чтобы с "Ювентусом" Роналду выиграл Лигу чемпионов. Он и так доказал, играя за любую команду, что он лучший и, думаю, будет играть на таком уровне лет до 40.

Месси тоже, конечно же, топ-футболист, но мне лично больше нравится, как футболист, Роналду. Надеюсь, он в этом году получит "Золотой мяч" и догонит Месси. Он это заслуживает, как никто другой", - сказал Козьбан.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Дмитрий Козьбан Барселона Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (5)
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Maugli (Джунгли Африки)
15.07.2020 в 21:46
Кому интересно мнение никому не известного игрока?
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0
-2
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
15.07.2020 в 21:38
Важко не погодитись, будучи в здравому розумі, адже аріфметіка проста. із тих ЗМ, що має Мессі, два належать Хаві та Інієсті, та ще один останній - вкрадений у ван Дейка. От і підрахуйте хто кращий
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+3
-1
Liverpool 333 (Кировоград )
15.07.2020 в 21:34
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+1
-1
avatar
RiddickABSent (Днепр)
15.07.2020 в 21:11
Бе-бе-бе)) - А он мне золотой мяч показывал.. - Ничего я не показывал. - Показывал!!!
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0
-1
Algrab (Костопiль)
15.07.2020 в 20:48
Зараз почнеться...
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+2
0


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