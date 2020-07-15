Козьбан: Месси - топ-футболист, но Роналду доказал, что он лучший

Нападающий "Агробизнеса" Дмитрий Козьбан ввязался в вечный спор и сравнил Кришитиану Роналду и Лионеля Месси.

"Роналду мне нравится еще с тех времен, когда я в школе учился. И он доказывает каждый год, как надо работать над собой и быть профессионалом. Нет, я с ним не знакомился через соцсети и, думаю, через них с ним познакомиться нереально (смеется).

Хочется, чтобы с "Ювентусом" Роналду выиграл Лигу чемпионов. Он и так доказал, играя за любую команду, что он лучший и, думаю, будет играть на таком уровне лет до 40.

Месси тоже, конечно же, топ-футболист, но мне лично больше нравится, как футболист, Роналду. Надеюсь, он в этом году получит "Золотой мяч" и догонит Месси. Он это заслуживает, как никто другой", - сказал Козьбан.