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Тайсон, Додо и Алан Патрик ушли в отпуск. Бондарь вернулся в общую группу

Первая лига
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Тайсон, Додо и Алан Патрик ушли в отпуск. Бондарь вернулся в общую группу
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В пятницу 17 июля "Шахтер" провел очередную тренировку в рамках подготовки к матчу 32-го тура УПЛ с "Александрией".

Как сообщает официальный сайт "горняков", после матча с "Колосом" (2:0) Луиш Каштру предоставил короткий отпуск еще троим игрокам: Тайсону, Додо, Алану Патрику.

Напомним, ранее отдых получили Андрей Пятов, Тарас Степаненко и Сергей Кривцов.

Также отмечается возвращение в общую группу Валерия Бондаря. Индивидуально занимаются Фернандо, Исмаили, Виктор Коваленко и Евгений Коноплянка.

Напомним, что матч "Александрия" – "Шахтер" состоится в воскресенье 19 июля и начнется в 19:30.

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В статье: Тайсон Алан Патрик Шахтер (Донецк) Додо Валерий Бондарь
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Источник:
ФК Шахтер

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