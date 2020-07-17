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Металлист 1925 требует от Павелко разобраться с судейством в матче с Минаем. Видеонарезка эпизодов

Первая лига
(2 голосов)

Харьковский клуб решил искать счастья в кабинетах чиновников

Металлист 1925 требует от Павелко разобраться с судейством в матче с Минаем. Видеонарезка эпизодов
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"Металлист 1925" направил официальное письмо Президенту УАФ Андрей Павелко, в котором, попросил провести служебную проверку по фактам предвзятого судейства в матче с "Минаем" (0:1).

Кроме того, харьковский клуб подчеркнул, что на стадионе "Минай-Арена" не придерживаются карантинных мероприятий.

С полным текстом официального письма, а также видеонарезкой судейства клуб предлагает ознакомится всем желающими.

В частности, "Металлист 1925" акцентирует внимание на следующих эпизодах, за которые игроки "Миная" даже не получили желтых карточек.

1. Фол Михаила Кополовца. 00:44 (7 мин. матча).

2. Фол Олега Голодюка. 2:41 (36 мин. матча).

3. Фол Михаила Кополовца. 3:02 (39 мин. матча).

4. Фол Богдана Оринчака. 4:46 (66 мин. матча).

Металлист 1925 требует от Павелко разобраться с судейством в матче с Минаем. Видеонарезка эпизодов - изображение 1Металлист 1925 требует от Павелко разобраться с судейством в матче с Минаем. Видеонарезка эпизодов - изображение 2
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В статье: Андрей Павелко Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай УАФ
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Комментарии (3)
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Dr. House (Подолье)
17.07.2020 в 20:33
Якщо подивитися цю нарізку, то дійсно Бондаренко тридварас. А далі Бондар, Іванов...
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Andreyko (Вінниця)
17.07.2020 в 21:12
чесно кажучи, якщо подивитись цю нарізку, то найбільший "тридварас" - Кополовець, а вже потім судді. Але так грати, як грає цей "гравець" це просто жах
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+2
0
sam (Дніпро)
17.07.2020 в 21:35
Дивився. Стрибав цілеспрямовано в ноги супернику
0
0


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