Металлист 1925 требует от Павелко разобраться с судейством в матче с Минаем. Видеонарезка эпизодов

"Металлист 1925" направил официальное письмо Президенту УАФ Андрей Павелко, в котором, попросил провести служебную проверку по фактам предвзятого судейства в матче с "Минаем" (0:1).

Кроме того, харьковский клуб подчеркнул, что на стадионе "Минай-Арена" не придерживаются карантинных мероприятий.

С полным текстом официального письма, а также видеонарезкой судейства клуб предлагает ознакомится всем желающими.

В частности, "Металлист 1925" акцентирует внимание на следующих эпизодах, за которые игроки "Миная" даже не получили желтых карточек.

1. Фол Михаила Кополовца. 00:44 (7 мин. матча).

2. Фол Олега Голодюка. 2:41 (36 мин. матча).

3. Фол Михаила Кополовца. 3:02 (39 мин. матча).

4. Фол Богдана Оринчака. 4:46 (66 мин. матча).