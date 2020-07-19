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Авангард реализовал только 2 пенальти из 7 в последних 6 турах

Первая лига
(1 голосов)

Лобов мог открыть счет в матче с "Агробизнесом"

Авангард реализовал только 2 пенальти из 7 в последних 6 турах
Новина українською

В матче 25-го тура Первой лиги "Агробизнес" на выезде минимально обыграл "Авангард" 1:0.

На 54-й минуте встречи гости могли открыть счет в поединке, но форвард Алексей Лобов не забил с пенальти - нападающий пробил выше ворот.

Примечательно, что в последних шести турах "Авангард" реализовал только два 11-метровых из семи: против "Оболони" дважды не забили, с "Кременем" реализовали один из трех и в матче 23-го тура против "Балкан" игроки "Авангарда" реализовали пенальти.

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В статье: Первая лига Авангард (Краматорск) Алексей Лобов Агробизнес (Волочиск)
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Комментарии (1)
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xo66it (Оболонский Рейх)
19.07.2020 в 19:24
В матче 25-го тура Первой лиги "Агробизнес" на выезде минимально обыграл "Авангард" 1:0." - поспешили, все же не обыграл
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